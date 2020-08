Polémica por la detención de la mujer que sacó a pasear al perro

La detención de la mujer que salió a pasear al perro a pesar de la restricción de circular los días domingos generó una fuerte polémica en Bariloche, con numerosas expresiones públicas a favor de la mujer y también del procedimiento policial, y este lunes incorporó un nuevo capítulo con la aparición de un video en el que los uniformados intentan convencerla de regresar a su vivienda.

El episodio ocurrió el domingo al mediodía cerca de la Caminera de Bariloche cuando la mujer, domiciliada en las inmediaciones, salió a caminar con su mascota “porque lo necesitaba”.

Un video registró el momento en el que un efectivo policial dialoga con la infractora solicitándole que regrese a su casa, para evitar iniciar una causa por violación a los artículos 205 y 239 del Código Penal, relacionados a la violación de las restricciones para circular establecidas por el gobierno.

El material fílmico se viralizó rápidamente y enseguida surgieron expresiones públicas, cuestionando a la fuerza policial por la aprehensión de la mujer como también respaldando el accionar de los efectivos de la Subcomisaría 80º.

Este lunes circuló un nuevo material, registrado por uno de los efectivos que participó del operativo, en el que el personal policial intenta convencer a la mujer de regresar a su casa, poniéndola en conocimiento del impedimento de transitar por la vía pública los días domingos.

Entre las expresiones públicas está la del Intendente Gustavo Gennuso quien sostuvo que “nadie tiene que ser maltratado. Hace unos minutos me he comunicado con el Ministro de Seguridad de Río Negro para que investigue los hechos que se han expuesto en un video que se ha hecho viral.”‬

Dijo además que “si bien hoy (por ayer) estaba prohibida la circulación en la ciudad en protección de la salud, es necesario que la disuasión sea en un marco de respeto y amabilidad . Nada debe hacernos olvidar que TODOS somos vecinos que estamos pasando un momento difícil”.

En el primero de los videos se ve a la mujer cuando dialoga con el primer uniformado y luego es interceptada por un patrullero, con personal femenino, que procede a su detención.

Fuentes policiales informaron que la mujer “se resistió a atacar las recomendaciones de regresar a su vivienda, con insultos y agravios hacia el personal policial”.

En el momento de la detención, la mujer gritó para evitar ser trasladada en el móvil policial, aunque finalmente los uniformados la llevaron a la unidad donde quedó detenida por disposición del fiscal de turno Martín Govetto.

Tras el inicio de las actuaciones y la notificación correspondiente, la involucrada recuperó la libertad.

Sabrina Coria es la protagonista del episodio, quien en el video que registró la Policía de Río Negro reprochó a los uniformados por su accionar. Sin barbijo, la mujer dijo que salió 20 minutos porque Anibal, su mascota raza Mastín Napolitano, lo necesitaba.

“Chicos, ustedes me están molestando. No tienen derecho a hacer eso” dijo la mujer, quien insistió en que tenía derecho de salir a pasear al perro.

Además cuestionó a los uniformados por haberla “perseguido” durante tres cuadras con el móvil, aunque los efectivos le aclararon que la estaban acompañando para que regrese a su vivienda.

Fuentes de la fuerza indicaron además que “los uniformados no realizaron una detención intempestiva, sino que intentaron convencerla de que regrese a su casa, para no tener que detenerla e iniciar actuaciones por su procedimiento ilegal, aunque se tornó agresiva, se resistió a acatar las órdenes e insultó a los uniformados”.

El caso derivó en una investigación interna en la fuerza policial para determinar si el proceder de los empleados policiales se ajustó a derecho y descartar si hubo excesos, tal como la mujer indicó a través de mensajes de audio en los que denunció haber sido agredida físicamente.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia informaron que se realiza una “pormenorizada investigación” en relación a la detención de una persona por violación de las restricciones establecidas por la pandemia de COVID-19 en San Carlos de Bariloche.

A través de un comunicado, la cartera provincial reconoció el malestar ocasionado en la población por la circulación de un video de la detención, y dispuso el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes a fin de deslindar cualquier tipo de responsabilidad sobre el accionar policial.

“Entendemos la preocupación de la sociedad. Iniciamos una investigación interna y se estableció que la Jefatura de Policía inicie las actuaciones administrativas correspondientes, a fin de deslindar cualquier tipo de responsabilidad”, explicó el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan.

“Conocemos y acompañamos el esfuerzo que hacen los efectivos de la fuerza policial para resguardar la integridad de los rionegrinos y rionegrinas en este tiempo de pandemia, cuando es tan importante respetar las normativas en beneficio de la salud de toda la población”, manifestó el Ministro.