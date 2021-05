Paro en el TUP: el municipio cuestiona la medida y denuncia una interna gremial en UTA

Aunque todavía se encuentra dentro de los plazos legales para poder abonar los sueldos correspondientes al mes de abril, los choferes decidieron un paro para reclamar por su cancelación.

La decisión enfureció a las autoridades locales, quienes creen que la medida surge como parte de una interna gremial entre los choferes.

En intendente Gustavo Gennuso fue duro con los choferes, a quienes acusó de cobrar abultadas sumas de dinero, que en algunos casos superan los $ 100.000.

Además anticipó que el transporte urbano necesita una salida y advirtió que tenía decidido un nuevo esquema para el transporte: ““hay dos o tres opciones, todas van a tardar, vamos a tener que tener un sistema precario varios meses, sin choferes. Tenemos todo un sistema de cambió del transporte pero se ve que con estos choferes no lo podemos hacer, así que lo haremos con otros”.

Las garitas de colectivo amanecieron vacías este sábado a la mañana. Las negociaciones de último momento durante la tarde del viernes (7/5) no lograron destrabar el conflicto.

El jefe de Gabinete municipal, Marcos Barberis , dijo que el municipio fue convocado a una mesa de Conciliación en la Secretaría de Trabajo. En ese espacio, los representantes de Mi Bus propusieron pagar la mitad de los salarios y el saldo el martes “tal como estaba previsto”.

Barberis comentó que esta metodología forma parte de una acuerdo celebrado hace varios meses, que se firmó en Buenos Aires con referentes de la UTA, y que prevé que la comuna adelante el subsidio provincial y sume un aporte local dos días después del pago a los trabajadores municipales.

“En el día de hoy nos vimos sorprendidos por esta intervención y suspensión de servicios por parte de algunos trabajadores”, confió el referente del gobierno ante Radio Seis. Barberis dijo no entender los motivos de la medida ya que hace tres meses los sueldos se depositan entre el 10 y el 11 de cada mes.

Para Barberis, la acción de los choferes responde a una “cuestión de internas” gremiales y dijo que se buscó “tomar de rehén al vecino” para lograr sus objetivos. Según explicó, la asamblea de trabajadores pidió a la UTA que no participara de la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo. “Es difícil llegar a un arreglo cuando los delegados no tienen representación o no tienen respaldo”, agregó.