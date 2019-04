Nuevo sistema “puerta a puerta” para las compras en el exterior

La medida fue implementada a través de la Resolución General 4447/2019, publicada el viernes en el Boletín Oficial, y comprende a las compras realizadas en el extranjero que no superen los u$s 3.000 y que por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) habilitará a partir del lunes el nuevo servicio puerta a puerta para las compras internacionales a través delCorreo Argentino, en el que se simplifica el trámite y ya no será necesario ir hasta la Aduana para retirar la compra.

La medida fue implementada por la Afip a través de la Resolución General 4447/2019, publicada el viernes en el Boletín Oficial, y comprende a las compras realizadas en el extranjero que no superen los US$ 3.000 y que por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial.

La resolución establece que a partir de abril, la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado, de un único envío anual de u$s 25, a 12 envíos de u$s 50 cada uno en el mismo período.

Otra diferencia respecto del sistema que rige en la actualidad es que tampoco será necesario realizar el trámite a través de la página web de la Afip, ni contar con Clave Fiscal nivel 3 para realizarlo.

Con el nuevo mecanismo, el destinatario recibirá, como sucedía hasta ahora, una notificación del Correo Oficial a través de la cual se le informará que existe un envío a su nombre, indicando el número de tracking asociado.

Con este número, deberá completar la Declaración Simplificada de envíos postales internacionales en el sitio web del correo (www.correoargentino.com.ar).

De corresponder el pago del tributo único del 50% sobre el importe excedente de la franquicia, el usuario recibirá en forma automática una liquidación que deberá cancelarse en un plazo máximo de 24 horas.

La Resolución expresa que “una vez validado el pago y de no requerirse por parte del servicio aduanero la entrega presencial del envío”, se procederá a liberarlo para su remisión al domicilio declarado por el comprador.

El nuevo régimen contempla, no obstante, que el servicio aduanero “podrá observar el valor declarado, reliquidando el mismo conforme a la verificación realizada”.

Según se desprende de la resolución, también se permitirá “la introducción de especialidades medicinales”, previa presentación de las recetas médicas, que deberán estar “intervenidas” por autoridades sanitarias nacionales.

Asimismo, quedó establecido que los libros, impresos y documentos seleccionados por el servicio aduanero, previo control mediante métodos no intrusivos, “serán librados bajo el servicio puerta a puerta sin la exigencia de confeccionar la Declaración Simplificada de envíos postales internacionales”.

En caso que el destinatario desconociese el contenido del envío, deberá indicarlo en la declaración y concurrir (personalmente o representado) a la sucursal del Correo Oficial con asiento de aduana a efectos de tomar conocimiento y efectuar el pago para la entrega del mismo.

Gustavo Papini, director general de Correo Argentino, expresó que “el nuevo servicio puerta a puerta busca responder a los desafíos del comercio electrónico internacional, ofreciéndole a los compradores velocidad en la entrega, información de sus envíos en todo el proceso y precisión del momento de la entrega”.

Hasta hoy, toda compra realizada en el exterior se iniciaba con una notificación por telegrama del Correo Oficial sobre la existencia de un envío y, para poder retirar la mercadería, el consumidor debía contar con Clave Fiscal nivel 3, un requisito que a partir de la entrada en vigencia de la resolución ya no será necesario.

Asimismo, el sistema evitará las demoras que se producían hasta hoy para retirar los productos de la Aduana, ocasionadas por la alta demanda y la saturación de los sistemas de gestión. (ámbito)