Dina Huapi invita a celebrar su historia, su identidad y el crecimiento de su comunidad con una fiesta que reunirá música, cultura y sabores en un mismo espacio.

viernes 27 de noviembre de 2026

Dina Huapi se prepara para vivir una jornada especial con los festejos por su 40° aniversario. La celebración tendrá lugar este sábado 28 de noviembre, desde las 17 horas, en la plaza Modesta Victoria, con una propuesta abierta a toda la comunidad que combinará música en vivo, danzas, gastronomía, artesanías y actividades para disfrutar en familia.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el show de Maggie Cullen, quien llegará con su música para protagonizar uno de los espectáculos destacados de este aniversario. La artista será parte de una programación que reunirá distintas expresiones musicales y culturales.

La grilla también contará con la presentación de Calisto, Jarabe de Mandarina OK, Brickz, Los Teros y además del grupo Amor Amor y un set en vivo del DJ D13GO, que acompañará la fiesta durante la noche.

Las danzas también tendrán su espacio con las presentaciones de Sisson y Academia Premier, mientras que las colectividades rusa, española, vasca y chilena aportarán sus tradiciones y expresiones culturales a una celebración que busca reflejar la diversidad de la comunidad de Dina Huapi.

La propuesta se completará con un paseo gastronómico de foodtrucks y puestos de comida, además de un paseo de artesanos, para que vecinos y visitantes puedan recorrer, compartir y disfrutar de diferentes opciones durante toda la tarde y la noche.

A cuatro décadas de su fundación, Dina Huapi invita a celebrar su historia, su identidad y el crecimiento de su comunidad con una fiesta que reunirá música, cultura y sabores en un mismo espacio. La invitación es para este sábado, desde las 17 horas, en la plaza Modesta Victoria, con entrada abierta a toda la comunidad.