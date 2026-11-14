Buscan a Paula Gabriela Minor

La mujer de 30 años no regresó a su hogar tras haber salido con amigos y abordar un vehículo de aplicación de transporte .

sábado 14 de noviembre de 2026

Una intensa búsqueda policial y judicial se puso en marcha tras la radicación formal de la denuncia por la averiguación de paradero de Paula Gabriela Minor, una mujer argentina de 30 años cuyo rastro se perdió el viernes por la mañana. La presentación fue efectuada a las 23 horas del viernes en la dependencia policial por su padre.

Paula es de tez blanca, mide 1,65 metros de estatura, tiene contextura delgada, ojos marrones, cabello largo, lacio y oscuro, y presenta tatuajes visibles en su brazo derecho. Al momento de ausentarse de su domicilio habitual, ubicado en Ruiz Moreno, donde convive con su madre, vestía ropa informal para una salida que se extendió más de lo previsto.

Según declaró uno de sus amigos, la mujer habría pasado la noche en su casa, luego de acudir a algunos bares, y alrededor de las 8:45 del viernes abordó un Uber, con destino desconocido y no se volvió a comunicar con nadie del entorno.

Frente a la gravedad del cuadro planteado, el fiscal de turno, Dr. Sosa Lukman, tomó intervención inmediata en la causa y ordenó que el personal de la división de investigaciones, bajo las directivas del Oficial Soto, se aboque con máxima prioridad al esclarecimiento del hecho.

Los efectivos policiales desarrollan rastrillajes en centros de salud y diversos puntos estratégicos en un intento por dar con el paradero de la joven.

Cualquier información, llamar al 911 o presentarse en la comisaría más cercana.