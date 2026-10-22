Así están las obras en el Ecoparque y la recuperación de la casa de los guardabosques

Los avances del Ecoparque Municipal y la puesta en valor de la casa de los guardabosques fueron parte de la recorrida que Walter Cortés realizó junto al gobernador Alberto Weretilneck por Circuito Chico.

jueves 22 de octubre de 2026

El intendente Walter Cortés, junto al gobernador Alberto Weretilneck, supervisó las obras municipales en Circuito Chico, donde se preparan espacios para la educación ambiental, el cuidado de animales y la recuperación de instalaciones del Parque Municipal Llao Llao.

Los avances del Ecoparque Municipal y la puesta en valor de la casa de los guardabosques fueron parte de la recorrida que Walter Cortés realizó junto al gobernador Alberto Weretilneck por Circuito Chico, para observar las tareas y repasar las próximas etapas con los equipos municipales.

Acompañaron el subsecretario de Planeamiento, Alfredo Allen; el subsecretario de Proyectos Urbanos, Oscar Compagnucci; el director de Sanidad Animal, Pablo Roque; el primer vocal del Tribunal de Contralor, Esteban Romero; y la directora de Comunicación y Gobierno Abierto, Victoria Najda.

En el Ecoparque se trabaja en los senderos del futuro circuito guiado, el acondicionamiento de los sectores destinados a corrales y un paseo botánico, como parte de una propuesta educativa al aire libre que permitirá recibir a escuelas de Bariloche y acercar a los estudiantes al cuidado animal y al conocimiento de la flora autóctona.

El recorrido contempla estaciones educativas sobre alimentación, cuidados sanitarios, tenencia responsable y preservación del ambiente, mientras que las próximas etapas incluyen la construcción definitiva de los corrales y el techado del circuito de animales, de acuerdo con las condiciones climáticas.

Durante la visita también observaron el sector de Resguardo Equino Municipal, donde un establo se encuentra próximo a quedar operativo para mejorar las condiciones de alojamiento y atención de los caballos.

Actualmente permanecen allí seis equinos, tres de ellos bajo tratamiento veterinario tras haber ingresado en muy malas condiciones de salud, con seguimiento del equipo profesional para acompañar su recuperación.

Otro punto de la recorrida fue la antigua casa de los guardabosques de la bajada al Lago Moreno, cercana a los senderos del Puente Romano y Lago Escondido, que se encontraba tapiada y sin sus artefactos interiores al inicio de la gestión de Cortés.

La recuperación fue realizada con mano de obra de los guardabosques municipales e incluyó un equipo solar para contar con electricidad y conexión a internet, además de calefacción y un termotanque a leña que aprovechan el material forestal disponible en la zona.

También se recuperó la bajada pública y gratuita al Lago Moreno para el ingreso de embarcaciones y se avanza para volver a habilitar la antigua bicisenda hasta Villa Tacul, con un recorrido de baja dificultad de 6 kilómetros por el bosque.

En el predio, Cortés y Weretilneck observaron además las construcciones inconclusas cuya recuperación se plantea como una posibilidad para alojar a estudiantes de escuelas del Alto y de otras localidades de Río Negro, mientras continúan las tareas para preservar otra antigua casa de guardabosques por su valor histórico.