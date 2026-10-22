El Intendente se tomó un respiro con alumnos de la Escuela 266 en el Centro Cívico
Una mañana especial se vivió en el Centro Cívico de Bariloche, donde un grupo de alumnos de la Escuela N° 266 realizó una visita para conocer uno de los atractivos más representativos de la ciudad: el tradicional reloj de la torre municipal.
Durante la recorrida, los chicos se encontraron con el intendente Walter Cortés, quien se acercó a saludarlos y compartió una charla distendida, entre sonrisas, preguntas y momentos de mucha alegría.
El jefe comunal también se tomó fotografías con los estudiantes en las escalinatas del edificio municipal, en un encuentro espontáneo y divertido que dejó un lindo recuerdo para todos los presentes.
La visita permitió que los pequeños se acercaran a la historia y al patrimonio de Bariloche, además de disfrutar de una experiencia diferente en uno de los lugares más queridos y reconocidos de la ciudad.