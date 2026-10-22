El Intendente se tomó un respiro con alumnos de la Escuela 266 en el Centro Cívico

Los estudiantes visitaron el Centro Cívico para conocer su emblemático reloj y compartieron un momento de alegría y diversión con el intendente municipal.

jueves 22 de octubre de 2026

Una mañana especial se vivió en el Centro Cívico de Bariloche, donde un grupo de alumnos de la Escuela N° 266 realizó una visita para conocer uno de los atractivos más representativos de la ciudad: el tradicional reloj de la torre municipal.

Durante la recorrida, los chicos se encontraron con el intendente Walter Cortés, quien se acercó a saludarlos y compartió una charla distendida, entre sonrisas, preguntas y momentos de mucha alegría.

El jefe comunal también se tomó fotografías con los estudiantes en las escalinatas del edificio municipal, en un encuentro espontáneo y divertido que dejó un lindo recuerdo para todos los presentes.

La visita permitió que los pequeños se acercaran a la historia y al patrimonio de Bariloche, además de disfrutar de una experiencia diferente en uno de los lugares más queridos y reconocidos de la ciudad.