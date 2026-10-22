Bariloche recibirá a más de 400 deportistas en el Provincial Sub 14 de vóley

Del viernes 23 al domingo 25 de octubre, la ciudad será sede de uno de los grandes encuentros del vóley formativo rionegrino. Participarán delegaciones de distintos puntos de la provincia y se disputarán las Copas de Oro, Plata y Bronce. El viernes a las 18 horas se realizará el acto inaugural en Bariloche Vóley Club.

jueves 22 de octubre de 2026

San Carlos de Bariloche se prepara para vivir un fin de semana a puro vóley. Entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre se desarrollará el Torneo Provincial Sub 14, que reunirá a alrededor de 420 personas entre deportistas y cuerpos técnicos, además de una importante cantidad de familias que llegarán a la ciudad acompañando a las delegaciones.

El certamen, organizado por Bariloche Vóley Club, contará con competencia en las Copas de Oro, Plata y Bronce y tendrá una intensa programación durante las tres jornadas, con partidos de zona, cruces, semifinales y finales.

Para poder llevar adelante un torneo de esta magnitud se dispondrá de nueve canchas, distribuidas entre Bariloche Vóley Club, Escuela Nº 201, los gimnasios municipales y Newland, donde los encuentros se desarrollarán en forma simultánea.

La competencia contará con una amplia representación provincial. Llegarán equipos de Choele Choel, Cipolletti, General Roca, Los Menucos, Cinco Saltos, Allen, Fernández Oro, Viedma, Catriel, El Bolsón, Luis Beltrán, Ingeniero Jacobacci, Chichinales y Lamarque, además de los representantes locales.

Entre las instituciones confirmadas se encuentran Club Las Bardas de Choele Choel; Escuela Municipal de Cipolletti; Centro de Empleados de Comercio de General Roca; Escuela Municipal de Los Menucos; Cinco Saltos Vóley; Escuela 23 de Allen; Escuela Municipal de Vóley de Fernández Oro; Club Sol de Mayo de Viedma; Escuela de Vóley 306 de Catriel; Villa Congreso de Viedma; Asociación Civil y Deportiva Vóley Wallace de Cipolletti; ACVB de El Bolsón; Luis Beltrán; ACVV de Viedma; Ingeniero Jacobacci; Limay Vóley; Bariloche Vóley Club; Deportivo Viedma; ACVO de Fernández Oro; Escuela Municipal de Chichinales; Escuela Municipal de Choele Choel; Lamarque; Club Río Negro de General Roca; Escuela Municipal de Viedma; Azzurra de General Roca y Newland de Bariloche.

Desde Bariloche Vóley Club destacaron el orgullo y la responsabilidad que significa recibir un torneo de estas características, no sólo por la cantidad de jóvenes deportistas que serán protagonistas, sino también por el movimiento de entrenadores, dirigentes y familias que acompañarán a las delegaciones durante todo el fin de semana.

El club organizador invita a la comunidad a acercarse a las distintas sedes, acompañar a los jóvenes y disfrutar de tres jornadas que tendrán al vóley formativo como protagonista.

Acto inaugural

El viernes 23 de octubre a las 18 horas, en las instalaciones de Bariloche Vóley Club, se realizará el acto inaugural oficial del Torneo Provincial Sub 14, con la presencia de todas las delegaciones participantes y autoridades invitadas.