Filmada en Bariloche: Netflix estrena la serie "Gordon" el 18 de noviembre

Netflix confirmó la fecha de lanzamiento de la miniserie de seis episodios dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, protagonizada por Rodrigo de la Serna. El Centro Cívico y calles céntricas de la ciudad fueron las principales locaciones del rodaje.

miércoles 21 de octubre de 2026

Rodaje de la serie "Gordon" en Bariloche (foto Marcelo Martínez, diario Río Negro)

Netflix confirmó que «Gordon» llegará a su catálogo el 18 de noviembre de 2026. La miniserie tiene seis episodios y está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

La ficción se inspira en la investigación del periodista Marcelo Larraquy y reconstruye la trayectoria de Aníbal Gordon: un delincuente común que pasó a ser agente de inteligencia de la SIDE, operador de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti durante la última dictadura militar.

El relato comienza con los antecedentes delictivos de Gordon, vinculado a defraudaciones, robos de joyas y atentados entre 1951 y 1972, hasta su encarcelamiento y su liberación en 1973. Tras salir de prisión, se relacionó con las estructuras de la SIDE y con la banda parapolicial de la Triple A, antes del golpe de 1976.

Rodaje en Bariloche

Bariloche fue escenario clave para recrear la década del 70. Las locaciones, que fueron ambientadas para la época, incluyeron:

- El Centro Cívico, principal locación histórica de la trama.

- Las calles Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti.

La Film Commission Bariloche coordinó la participación del equipo técnico y de la comunidad local. “Implica que gran parte de la comunidad se involucre para experimentar de primera mano lo que significa un rodaje. Lo más importante es que la serie abre con Bariloche al mundo”, había señalado Julieta Linares, referente de la comisión audiovisual.

Elenco y producción

La producción general está a cargo de Preludio Producciones, con Adrián Suar y Diego Andrasnik al frente. Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon. El elenco principal incluye a Matías Recalt y Camila Peralta, con la participación especial de Matías Mayer.