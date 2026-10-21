La 33° Peregrinación a la Virgen de las Nieves será el domingo 25 de octubre, con misa central a las 12

La fecha se adelantó respecto de la habitual, el primer domingo de noviembre. El obispo Juan Carlos Ares y el diácono Juan Carlos Pulleiro presentaron el martes en la Catedral el lema, las intenciones y el recorrido de cada columna.

miércoles 21 de octubre de 2026

Obispo Ares y diácono Pulleiro

La 33° Peregrinación Diocesana a la Gruta de la Virgen de las Nieves se realizará el domingo 25 de octubre, con el lema “Con María, unidos caminamos esperando al Papa León”. La fecha se adelantó para evitar la superposición con las elecciones de convencionales constituyentes y por la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El obispo Ares y el diácono Pulleiro la presentaron el martes 20 de octubre en la Iglesia Catedral de Bariloche. Ares fijó tres intenciones: la paz en el mundo, la unidad del país y de las familias, y la vida, las oportunidades y las vocaciones de los jóvenes. También pidió que los participantes se ayuden entre sí. Recordó el mensaje del Papa sobre una paz “desarmada y desarmante, humilde y perseverante”.

Los organizadores pidieron a los participantes llevar alimentos no perecederos, que distribuirá Cáritas.

Recorrido. Pulleiro informó que habrá tres columnas, con acompañamiento de Protección Civil, Bomberos y Tránsito:

Zona Centro: sale de la parroquia Virgen del Valle, en el barrio San Francisco III. Pasa por San Francisco, la parroquia Inmaculada y la plaza Belgrano, y sigue hasta la estación YPF del kilómetro 1 de la avenida de los Pioneros.

Zona Centro-Sur: reúne a peregrinos de las parroquias Santo Cristo, Medalla Milagrosa, Nuestra Señora del Carmen y San Cayetano. Las columnas se encuentran en el Hipertehuelche, siguen por la ruta y ingresan a la Gruta por la avenida Catedral.

Zona oeste: sale del kilómetro 24 de la avenida Bustillo. Se le suman peregrinos de distintos barrios, y se prevé que se una en la rotonda con las columnas que vienen del sur y por la avenida de los Pioneros.

Pulleiro señaló que es habitual la participación de personas que peregrinan por su cuenta. Anticipó la llegada de fieles de localidades y parajes de la región, entre ellos Ñorquinco y Fitamiche.

Misas. La misa central en la Gruta será a las 12. La misa para adultos mayores y personas con problemas de movilidad será a las 17. Se acordó un refuerzo del transporte público para el regreso.

Recomendaciones de la organización

Llevar ropa y calzado cómodos, campera por posibles lluvias, gorra, fruta y una botella de agua.

Habrá puntos de hidratación, pero no se entregarán vasos descartables.

Cada persona debe llevarse su basura. Está prohibido hacer fuego y no se puede concurrir con mascotas.

Llevar la tarjeta SUBE para usar el transporte público al finalizar.