Reparan un sector de Vice Almirante O'Connor

Los trabajos estuvieron a cargo de la cuadrilla de Bacheo que conduce Luis Ceballos y abarcan un sector de aproximadamente 20 metros de largo por cinco de ancho, con la utilización de 17 metros cúbicos de hormigón H30 con acelerante de fragüe.

La presencia de vertientes subterráneas en el lugar requirió una preparación cuidadosa de la base, por lo que el personal realizó tareas de rotura y retiro del pavimento deteriorado con apoyo de una minicargadora y un camión, para luego limpiar la superficie, incorporar material de relleno y compactar el sector.

Sobre esa base se realiza el hormigonado, que posteriormente se cubre con nylon para acompañar el proceso de curado y proteger la superficie durante los días siguientes a su colocación.

Según lo informado por Ceballos, la habilitación del sector está prevista en un plazo estimado de 12 días, conforme a la evaluación técnica y los controles de laboratorio sobre las muestras de hormigón.

Mientras se completa este proceso, se solicita a vecinos y conductores circular con precaución por las inmediaciones, respetar la señalización y evitar el ingreso al área intervenida para permitir que el material alcance las condiciones necesarias para su apertura al tránsito.