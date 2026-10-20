Bariloche será escenario de un encuentro de Truficultura que busca unir el conocimiento científico con la producción regional | Económicas Bariloche
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Bariloche será escenario de un encuentro de Truficultura que busca unir el conocimiento científico con la producción regional

Del 21 al 23 de octubre, Bariloche será escenario de exposiciones de especialistas nacionales e internacionales, un café científico gratuito y un encuentro gastronómico para explorar el potencial de la trufa en la Patagonia.

Bariloche será escenario de actividades dedicadas a la truficultura, una producción de alto valor agregado que abre nuevas posibilidades para diversificar la matriz productiva de Río Negro y la región.

Bajo el lema “Truficultura: producción, innovación y valor para el territorio”, las jornadas buscarán fortalecer la vinculación entre el conocimiento científico y el sector productivo, impulsar la transferencia tecnológica y potenciar el desarrollo de esta actividad en la Patagonia.

La iniciativa es organizada por el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Modernización, junto al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El encuentro está destinado a productores, emprendedores, asesores técnicos, investigadores, viveristas, chefs y actores vinculados con la cadena de valor. La propuesta apunta a compartir experiencias, actualizar conocimientos y analizar las oportunidades que ofrece la actividad, desde la producción y el manejo del cultivo hasta su comercialización y su integración con el turismo y la gastronomía.

De esta manera, la Provincia fortalece una agenda de trabajo que articula ciencia, tecnología y producción para acompañar nuevas iniciativas, promover la inversión y generar valor agregado en el territorio.

Ciencia, tecnología y mercado: los ejes de las jornadas

El programa abordará la truficultura desde una perspectiva integral, con contenidos vinculados con tres ejes principales: producción y manejo, que incluye ciencia aplicada, calidad de viveros y micorrizas; tecnología e innovación, con herramientas de información geográfica y ordenamiento territorial; y calidad y mercado, centrado en la postcosecha, la logística, la comercialización y las oportunidades asociadas al trufiturismo.

La agenda combinará exposiciones de especialistas nacionales e internacionales, análisis de experiencias y espacios de intercambio entre referentes del ámbito científico, técnico y productivo. Además, incorporará una propuesta de divulgación científica abierta a la comunidad y un encuentro gastronómico para acercar las trufas a sus aplicaciones culinarias.

Una agenda que vincula ciencia, producción y gastronomía

La actividad central será el jueves 22 y viernes 23 de octubre en el auditorio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), ubicado en John O'Connor 56. En ambos días se realizarán exposiciones de especialistas nacionales e internacionales, presentación de experiencias y mesas de intercambio científico y productivo, con el objetivo de compartir conocimientos y fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la cadena de valor. La participación requiere preinscripción y está sujeta a cupos limitados. 

Además, el miércoles 21 se llevará a cabo desde las 18hs en Estación Araucanía, Avenida Bustillo 11500, el evento “Café con Ciencia”, con entrada libre y gratuita sin inscripción previa, donde las investigadoras María Belén Pildain y Carolina Barroetaveña brindarán la charla “Trufas: ciencia, aromas y cultivo bajo tierra”. Esta actividad propone descubrir el mundo de los hongos subterráneos, conocer su relación simbiótica con los árboles y explorar el aporte de las herramientas moleculares al estudio de estos organismos.

El jueves 22, además, se realizará un encuentro gastronómico a las 19 hs. en el Instituto Técnico Superior (ITS N.º 4), ubicado en Fanny T. Newbery 111. Esta actividad está dedicada a mostrar las posibilidades gastronómicas de la trufa, con charlas explicativas y degustación de productos a cargo del chef Pedro Martinet. La propuesta permitirá vincular el cultivo con la gastronomía y explorar nuevas oportunidades de agregado de valor a partir de la calidad y las características de este producto.

La realización de las jornadas forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Río Negro para fortalecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y los sectores productivos, promover la innovación y acompañar el desarrollo de actividades con potencial de crecimiento.

En ese marco, la truficultura representa una oportunidad para incorporar conocimiento, ampliar las alternativas de inversión y producción y generar nuevas vinculaciones con la gastronomía y el turismo, contribuyendo a diversificar la economía provincial y a crear valor en el territorio.

Para consultas e información sobre las jornadas, las personas interesadas pueden escribir a [email protected]

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