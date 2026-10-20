Servicios provinciales, RCP y fútbol barrial: todo lo que ofrecerá el Programa Cerca en Frutillar

El sábado 24, de 10 a 16, el CET 28 reunirá a más de 15 organismos provinciales y áreas municipales para atender consultas y dictar capacitaciones gratuitas con certificación oficial.

martes 20 de octubre de 2026

El próximo sábado, el Programa Cerca volverá a Bariloche para brindar orientación y asistencia a vecinos y vecinas del barrio Frutillar. Durante la jornada, la comunidad podrá acceder de manera gratuita a distintos servicios, realizar consultas y participar de actividades de formación vinculadas a los organismos provinciales.

El programa, impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck, es llevado adelante por la Secretaría General. Desde su puesta en marcha, recorre distintas regiones de la provincia para facilitar el acceso a los servicios públicos y atender las demandas de la comunidad.

La jornada de este 24 de octubre tendrá lugar de 10 a 16 en el CET 28, ubicado en Molle 296, y se desarrollará de manera conjunta entre el Gobierno de Río Negro y el Municipio de Bariloche.

Entre los organismos provinciales que participarán se encuentran el Registro Civil, el IPPV, Ley Pierri, Desarrollo Humano, la Secretaría de Deportes, Discapacidad, SENAF, la Agencia de Desarrollo Económico, el Servicio de Empleo Rionegrino, Aguas Rionegrinas, el EPRE, Defensa del Consumidor, APASA, el IUPA, el IPAP y el SAT.

Además, personal del SIARME brindará capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP), obstrucción de la vía aérea (OVA) y utilización del desfibrilador externo automático (DEA). Las actividades contarán con certificación oficial del IPAP.

La propuesta también incluirá un curso para Técnico de Fútbol Barrial, a cargo de referentes de la disciplina, y diversas actividades culturales coordinadas por representantes del IUPA.

Por su parte, el municipio de Bariloche participará con distintas áreas y dependencias, entre ellas el Instituto de Tierras y Viviendas, Hacienda, la Delegación Sur, Sanidad Animal, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, a través de Educación Vial, y Producción y Empleo.