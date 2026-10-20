Alerta naranja por tormentas en Bariloche y la cordillera para esta noche

Protección Civil de Río Negro informó que el SMN emitió el aviso para este martes 20 de octubre. El nivel naranja regirá durante la noche y las lluvias podrían acumular hasta 50 milímetros.

martes 20 de octubre de 2026

Protección Civil de Río Negro difundió una alerta naranja por tormentas, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes 20 de octubre.

En la zona cordillerana, el aviso alcanza a San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón, El Manso, Villa Llanquín, Villa Mascardi, Pilcaniyeu y Ñorquinco. También comprende localidades de la meseta y el centro de la provincia, como Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos y Sierra Colorada, además de General Roca, Allen, Choele Choel y Río Colorado.

El nivel naranja se activará a la noche. Durante la madrugada y la mañana se mantiene el nivel verde y por la tarde rige el amarillo. El miércoles 21 no habrá alerta naranja: el nivel amarillo se prolongará durante la tarde y la noche.

El SMN prevé tormentas aisladas de variada intensidad, con abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Los acumulados esperados son de entre 20 y 50 milímetros. En las zonas menos afectadas serán de entre 10 y 35 milímetros, aunque podrían superarse de forma local.

Recomendaciones:

- No salir del hogar si no es necesario, en especial durante la noche.

- No estacionar bajo árboles ni cerca de objetos sueltos.

- Asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento.

- Evitar actividades al aire libre y consultar el estado de rutas y senderos antes de salir.

- Seguir la evolución del pronóstico en los canales oficiales.