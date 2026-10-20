Noelia Sinkunas llega al CAMBA con una propuesta de tango y música popular argentina

Este sábado 24 de octubre a las 20 en la Sala Rautenstrauch deñ Campus de Artes y Música Bariloche (CAMBA) actuará la pianista y compositora Noelia Sinkunas, junto a Ignacio Santos en bandoneón, Carolina Rodríguez en violín y Julia Subatín en contrabajo.

martes 20 de octubre de 2026

El sábado 24 de octubre a las 20 h, la pianista y compositora Noelia Sinkunas llegará al Campus de Artes y Música Bariloche (CAMBA) para ofrecer un concierto junto a Ignacio Santos en bandoneón, Carolina Rodríguez en violín y Julia Subatín en contrabajo.

La propuesta plantea una exploración libre y profunda de la música popular argentina, con el tango como uno de sus principales territorios de búsqueda. Desde una mirada contemporánea, Sinkunas aborda la música como material poético y sonoro, en diálogo con la improvisación, la experimentación y las formas abiertas.

Tango, improvisación y nuevas sonoridades

La música de Noelia Sinkunas se inscribe en el campo del tango nuevo y la música contemporánea. Su trabajo propone ampliar las posibilidades del género a partir del piano, la composición y la improvisación, en diálogo también con el folklore argentino y el jazz.

Sus obras se caracterizan por desarrollar estructuras extensas y espacios de exploración que invitan a una escucha atenta, alejándose de los formatos breves y de la lógica de consumo rápido.

El programa que presentará en Bariloche reúne esta búsqueda con el sonido del bandoneón, el violín y el contrabajo, en una formación que permite explorar distintas texturas y posibilidades de la música de raíz rioplatense.

Un año de reconocimientos y escenarios internacionales

La llegada de Sinkunas al CAMBA se produce luego de un año de intensa actividad artística. Recientemente participó de la 27.ª edición del Festival Internacional de Tango Argentino de Tarbes, en Francia, y del Festival y Mundial de Tango BA 2026, dos encuentros de referencia para la música y la danza del tango.

En 2026 fue además reconocida en los Premios Tango Siglo XXI por su disco Las cuatro estaciones y recibió una nominación a los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Instrumental.

Su trayectoria incluye presentaciones en Argentina, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, y participaciones en festivales como el Piano Duo Festival de Ámsterdam, el Festival de Tango Roulotte de Francia y La Lokura Musik Festival de Innsbruck.

Noelia Sinkunas

Pianista, compositora y arregladora argentina, Noelia Sinkunas es tercera generación de una familia vinculada al tango. Su trabajo fusiona tango, folklore argentino y jazz desde una perspectiva contemporánea.

Ha colaborado con artistas de distintos ámbitos de la música popular y experimental, entre ellos YSY A, Ricardo Mollo, Nacha Guevara, Rubén Rada, Natalia Oreiro, Baglietto & Vitale, Julieta Laso y Lidia Borda, entre muchos otros.

Cuenta con una extensa discografía como solista y colaboradora y ha participado en más de 40 discos. Como compositora e intérprete, desarrolla además proyectos propios y propuestas interdisciplinarias.

Entre sus trabajos discográficos se encuentran Salve, New York Sessions, Escenas de la nada mirar, Costero Criollo y Las cuatro estaciones. Actualmente presenta su producción más reciente, Unión y Perseverancia.

Una propuesta que invita a recorrer la música popular argentina desde una mirada contemporánea, entre el tango, la improvisación y la exploración sonora.

Entradas

Anticipadas

Generales: $22.500 + 11% de costo de servicio

Socios CAMBA: $18.000 + 11% de costo de servicio

Venta anticipada a través de Passline:

https://www.passline.com/sitio-evento/noelia-sinkunas-551954

En puerta

Generales: $27.000

Socios CAMBA: $22.000