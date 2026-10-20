La UNRN distinguirá a Miguel Ángel Pichetto con el Doctorado Honoris Causa

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) entregará el reconocimiento el jueves 22 de octubre en Viedma, por su trayectoria institucional y su participación en el proceso que dio origen a la casa de estudios. El senador brindará una clase magistral durante la ceremonia.

martes 20 de octubre de 2026

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) otorgará el título de Doctor Honoris Causa al abogado y dirigente político Miguel Ángel Pichetto, en reconocimiento a su trayectoria pública y al papel que desempeñó en la creación de la institución. El acto se realizará el jueves 22 de octubre, a las 17, en el Polideportivo del Campus de la Sede Atlántica, en Viedma, y estará encabezado por el rector Anselmo Torres.

Durante la ceremonia, Pichetto ofrecerá una clase magistral titulada “Conocimiento, territorio y desarrollo: el sentido de la Universidad Nacional de Río Negro”. La actividad será abierta a la comunidad y pondrá en el centro el vínculo entre la educación superior, el desarrollo regional y el federalismo.

La distinción fue aprobada por el Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la UNRN mediante la Resolución N.º 021/2026, durante una sesión realizada el 26 de junio. La iniciativa había sido impulsada originalmente por el Consejo de la Sede Atlántica.

Entre los fundamentos del reconocimiento, la universidad destacó la intervención de Pichetto en el proceso político e institucional que derivó en la sanción de la Ley Nacional 26.330, en 2007, que creó la UNRN. La casa de estudios consideró que su puesta en marcha contribuyó a ampliar el acceso a la educación superior en la Patagonia y a fortalecer las capacidades científicas y productivas de la región.

También se valoró su extensa trayectoria como legislador nacional en representación de Río Negro, con más de tres décadas de actividad parlamentaria, además de su participación en iniciativas vinculadas con el financiamiento educativo y científico y su defensa del federalismo y las instituciones democráticas.

La ceremonia se realizará en un momento en que la discusión sobre el financiamiento universitario y el papel de las casas de estudios públicas ocupa un lugar central en la agenda nacional.