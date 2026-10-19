Extrema precaución para transitar por la Ruta 40 tras el derrumbe de rocas y árboles

Vialidad Nacional restableció la circulación en el kilómetro 2120,40 tras los trabajos por el derrumbe. Sin embargo, debido a las alertas meteorológicas por precipitaciones, advierten sobre posibles nuevos desprendimientos y solicitan evitar viajar de noche o de madrugada.

lunes 19 de octubre de 2026

Luego de los trabajos de despeje, se encuentra restablecida la circulación en la Ruta Nacional 40, específicamente en el tramo correspondiente a Villa La Angostura, kilómetro 2120,40, en la zona de Puerto Arauco. La reapertura se realizó alrededor de las 13 horas, luego de las tareas realizadas por el derrumbe que afectó la traza.

A pesar de la habilitación de la calzada, desde el organismo dependiente del Gobierno nacional emitieron un alerta. Atención a que continúan las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona, se solicita a los conductores transitar con extrema precaución en el sector debido a la posibilidad de que se registren nuevos desprendimientos de material.

Asimismo, las autoridades viales requirieron a los usuarios evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada. En ese sentido, recomendaron considerar todas las indicaciones que se brindan para la circulación ante condiciones climáticas adversas y mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación.

Para consultas o asistencia, Vialidad Nacional recuerda que se encuentra disponible la línea de Atención al Usuario (0800-222-6272 / 0800-333-0073) de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs., y el correo electrónico [email protected]. Además, el estado de las rutas puede verificarse en el sitio web oficial www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.