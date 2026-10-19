Alumnos de Don Bosco lograron un 9° puesto nacional en Robótica y 3° en Programación de Videojuegos

Estudiantes de Secundaria y Primaria del Colegio Don Bosco de Bariloche participaron en la Copa Robótica y en la Olimpíada de Informática de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y obtuvieron resultados destacados.

lunes 19 de octubre de 2026

El colegio Don Bosco de San Carlos de Bariloche obtuvo dos distinciones nacionales en competencias de Robótica y Programación de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Pablo Chiesa, referente escolar técnico de Primaria y Secundaria, y profesor de Informática de Primaria, explicó que en la Copa de Robótica, estudiantes del tercer año del nivel secundario quedaron en el noveno lugar a nivel nacional.

La competencia tuvo una instancia virtual, en la que presentaron videos que evaluaban habilidades como la Comunicación, la expresión de ideas y el planteo de soluciones a problemas.

Luego pasaron a la final nacional presencial en Neuquén, donde participaron con un robot. Los equipos en competencia debieron resolver ejercicios y actividades propuestas por la organización. Este grupo de Bariloche trabajó en el proyecto desde antes de las vacaciones de invierno, y la competencia se realizó en septiembre.

Nivel Primario

Por otro lado, un grupo de tres alumnas de Séptimo grado de Primaria obtuvo el tercer puesto nacional en la Olimpíada de Programación de Videojuegos, organizada por la UAI.

A lo largo de la competencia programaron tres videojuegos. El presentado tenía como tema la inclusión: plantea que Bariloche no está preparada para personas con discapacidad: por ejemplo, pozos, escaleras y pendientes de Bariloche, e incorpora soluciones que el jugador va encontrando durante la partida.

Chiesa destacó que estos premios tienen una relevancia mayor al considerar que el colegio Don Bosco no tiene orientación en Informática, Industrial o Técnica. La primaria es tradicional y la secundaria tiene orientación en Economía y Administración.

Desde cuarto grado se dicta un taller de Informática con Programación y desarrollo de videojuegos. En Secundaria, el taller es optativo y depende del interés de los estudiantes, que participan desde primer año.

Los alumnos de ambos niveles trabajaron en el colegio durante fines de semana y feriados.

El docente agradeció a Vía Bariloche, que posibilitó el viaje de los estudiantes del Secundario a la final nacional en Neuquén, y a Uthgra, que facilitó alojamiento en su hotel en Buenos Aires a las alumnas de Primaria. También reconoció la colaboración del colegio y de las familias.

Protagonistas

Las directoras involucradas fueron Verónica Mata (Primaria) y Verónica Martin (Secundaria). Junto a Pablo Chiesa también trabajó en estos programas Nicolás Pugliese.

Las chicas de Séptimo de Primaria fueron Martina Sganzetta, Camila Villagra y María Paz D’Andrea.

Por Tercer año de Secundaria compitieron Dante Ferraro, Joaquín Saez, Dara Aguayo Mendoza, Mateo Galindo y Gonzalo Franze.