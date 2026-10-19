Qué estudiar y dónde: la herramienta que ayuda a los jóvenes rionegrinos a decidir su futuro

"Tu Vocación" reúne en una sola plataforma toda la oferta educativa postsecundaria de Río Negro y recorre las Expo Educativas para acompañar a los estudiantes secundarios en una decisión clave.

lunes 19 de octubre de 2026

A través de Tu Vocación, el Gobierno Provincial reúne en una sola plataforma toda la oferta de formación postsecundaria de la provincia. La iniciativa, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, facilita el acceso a información sobre carreras universitarias, tecnicaturas, profesorados y formaciones profesionales para que las y los jóvenes puedan descubrir opciones y elegir dónde continuar sus estudios.

Con la coordinación de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Tu Vocación concentra carreras de grado, tecnicaturas, profesorados y formaciones profesionales que pueden cursarse en Río Negro. La plataforma permite realizar una búsqueda sencilla y acceder desde allí a los sitios oficiales de las carreras e instituciones.

Como parte de esta etapa, Tu Vocación recorre las Expo Educativas, para acercar a estudiantes secundarios la oferta disponible en Río Negro y acompañarlos en una decisión clave: qué y dónde estudiar al terminar la escuela.

La Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri, explicó que la iniciativa busca simplificar un momento que genera muchas preguntas entre quienes están por finalizar la escuela.

“Tu Vocación es una herramienta que construimos desde el Gobierno de Río Negro para acercar a los jóvenes la oferta postsecundaria que hay en la provincia. Cuando estás en quinto año o terminando una escuela técnica, aparecen preguntas como qué voy a estudiar o dónde busco la información”, señaló.

La plataforma surgió luego de un relevamiento de la oferta educativa existente en la provincia que permitió advertir que la información estaba distribuida entre múltiples páginas y plataformas, lo que dificultaba contar con una mirada integral de las posibilidades disponibles. De esta forma, la provincia sistematizó la información de Universidades, Institutos Técnicos Superiores, Institutos de Formación Docente Continua e instituciones educativas privadas, en un solo lugar que conecta con las páginas oficiales de cada institución.

Más información para proyectar el futuro

Tu Vocación se integra al trabajo provincial para acompañar a los jóvenes en su transición entre la escuela secundaria y la formación superior, acercándoles información clara y ordenada para que puedan conocer las oportunidades existentes.

“Tenemos que trabajar mucho por las vocaciones de los jóvenes, acercarles herramientas e información porque es nuestra responsabilidad. Creemos que esta es una herramienta más para ayudarlos en esas búsquedas que aparecen al final del secundario”, sostuvo Neri.

De esta manera, Río Negro continúa sumando herramientas para que las nuevas generaciones puedan conocer sus opciones, elegir su formación y prepararse para las oportunidades del futuro.