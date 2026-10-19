Consejo de la Magistratura Nacional: 500 abogados en Bariloche están habilitados para votar

Este martes 20 de octubre, los abogados de todo el país elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces. En Bariloche hay 500 profesionales habilitados para votar.

lunes 19 de octubre de 2026

En Bariloche hay 500 abogados de la matrícula federal habilitados para votar en estos comicios, en los que se definirán los representantes de la profesión para los próximos cuatro años.

En esta elección competirán cuatro listas, entre ellas, la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto “Nacho” Biglieri y Claudia Sarmiento. La agrupación presentó siete compromisos vinculados con la selección de jueces, la independencia judicial, la defensa del ejercicio profesional, la rendición de cuentas y la modernización de la Justicia.

“Los abogados conocemos de primera mano los problemas que enfrenta la Justicia porque trabajamos todos los días en los tribunales. Sabemos lo que significan las demoras, las dificultades para cobrar nuestros honorarios y la falta de respuestas. Por eso es importante que participemos de esta elección y que nuestros representantes conozcan la realidad de la profesión”, señaló la abogada sanjuanina Claudia Sarmiento.

Uno de los principales debates de esta elección gira en torno a los mecanismos de selección de magistrados. Desde la Lista 3 plantean la necesidad de reducir la discrecionalidad en los concursos, respetar el orden de mérito y equiparar la valoración de la experiencia profesional de los abogados independientes con la de quienes desarrollan su carrera dentro del Poder Judicial.

En ese sentido, Biglieri sostuvo recientemente que buscan que los antecedentes de los abogados tengan el mismo valor que los de los funcionarios judiciales y reducir el peso de las entrevistas personales en la calificación final de los concursos.

La Lista 3 está vinculada a la colegiatura federal de los abogados y reúne, además, a distintas agrupaciones de abogados, entre ellas Abogados en Acción, espacio liderado por la actual consejera Jimena de la Torre, y Abogados por Argentina. Durante los últimos cuatro años, desde la representación del espacio en el Consejo de la Magistratura se impulsaron iniciativas relacionadas con la transparencia en la selección de magistrados, el cumplimiento de la ley de honorarios profesionales y el control del desempeño judicial.

“Los abogados necesitamos una representación que conozca las distintas realidades de nuestra profesión, que escuche a los colegios de todo el país y que rinda cuentas de sus decisiones. Hemos trabajado para que estos temas estén presentes en la agenda del Consejo de la Magistratura y sabemos que todavía hay muchos desafíos pendientes”, expresó Sarmiento.

Finalmente, la candidata destacó la importancia de la participación de los profesionales en las elecciones. “El 20 de octubre cada abogado tiene la oportunidad de elegir quiénes van a representarlo en un organismo que toma decisiones fundamentales para la Justicia. Es importante que todos nos involucremos y hagamos escuchar nuestra voz”, concluyó.

Los abogados habilitados para votar deberán consultar previamente el padrón electoral para verificar su lugar de votación. La consulta puede realizarse en la página de Abogados en Acción: https://abogadosenaccion.com.ar/donde-voto/, o en el sitio web de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).