El Tren Patagónico suspende sus servicios del 23 y 25 de octubre por obras en la vía

La empresa confirmó la cancelación de los viajes Viedma-Bariloche de esas fechas para avanzar con la reparación de la infraestructura ferroviaria dañada por el temporal del 13 de octubre. Los pasajeros deberán gestionar devoluciones o reprogramaciones en el canal de venta original.

lunes 19 de octubre de 2026

El Tren Patagónico informó la suspensión de los servicios de pasajeros programados para el viernes 23 y el domingo 25 de octubre en el corredor Viedma-Bariloche. La decisión operativa responde a la necesidad de continuar con los trabajos de reparación y acondicionamiento de la infraestructura ferroviaria, afectada por las consecuencias de las condiciones meteorológicas extremas en la región.

De acuerdo con lo comunicado por la empresa, el personal continúa trabajando en el tramo luego de los daños ocasionados por las intensas lluvias y la sudestada registradas el pasado 13 de octubre, que provocaron el levantamiento de un tramo de vía y el posterior descarrilamiento de la locomotora principal.

Las cuadrillas de Tren Patagónico avanzan en la recomposición de la infraestructura afectada con el fin de restablecer las condiciones operativas y de seguridad necesarias para garantizar el transporte de pasajeros. Desde la compañía subrayaron que, hasta tanto se completen las tareas y se verifique que la infraestructura reúne las condiciones para una circulación segura, no será posible retomar los servicios mencionados.

En cuanto a las devoluciones o reprogramaciones de pasajes, los pasajeros deberán comunicarse con el área o canal de venta donde realizaron la compra para gestionar su caso.