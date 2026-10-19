Juraron dos defensoras y un defensor de Pobres y Ausentes en la Tercera Circunscripción

Nuevas asunciones en el Poder Judicial en Bariloche.

lunes 19 de octubre de 2026

Florencia Duran, Paola Ustaris y Gustavo Suarez prestaron juramento en la mañana de hoy, para asumir al frente de las Defensorías de Pobres y Ausentes N.º 1, 5 y 9, respectivamente, de la Tercera Circunscripción Judicial.

Su incorporación fortalece la tarea del Ministerio Público de la Defensa y la atención de las personas que requieren asistencia para ejercer plenamente sus derechos.

La vocal del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado, tomó los juramentos en el Auditorio de Tribunales de Bariloche, colmado por colegas, familiares, integrantes del Poder Judicial y amistades que acompañaron a quienes asumieron sus funciones.

En el mismo acto juró Marcia Deleersneyder como jueza suplente del Juzgado de Paz de Comallo.

La cobertura de estos cargos contribuye a fortalecer un servicio esencial para la comunidad: brindar asesoramiento y representación jurídica a quienes necesitan acudir a la Defensa Pública. Su labor permite intervenir en situaciones que afectan la vida cotidiana de las personas, sus entornos y la comunidad.

Las dos defensoras y el defensor fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura el 10 de septiembre de 2026, tras las instancias de evaluación de antecedentes, examen de oposición y entrevistas personales previstas en los respectivos concursos.