Hoy lunes: corte total de la Ruta 40 cerca de Villa La Angostura

Vialidad Nacional restringirá el tránsito de 7:30 a 12:00 por trabajos de despeje tras un derrumbe de piedras y árboles.

lunes 19 de octubre de 2026

La Ruta Nacional 40 tendrá este lunes un corte total de circulación, de 7:30 a 12:00, en el tramo entre la zona de Puerto Arauco y Villa La Angostura. La medida responde a tareas de despeje por riesgo de nuevos derrumbes.

Según informó el municipio de Villa La Angostura, el derrumbe de piedras y árboles afectó el paso de un vehículo particular con civiles. Intervinieron Bomberos Voluntarios y personal de seguridad. No hubo heridos.

El domingo por la mañana, la Secretaría de Planeamiento municipal, Vialidad Nacional y la Administración de Parques Nacionales hicieron evaluaciones técnicas en el lugar. Relevaron el sector con drones y con inspecciones directas del talud. Constataron la inestabilidad de árboles y bloques rocosos en zonas de gran altura y pendiente pronunciada.

Con ese diagnóstico y la autorización de Vialidad Nacional, se resolvió el volteo controlado de los árboles comprometidos. Por la complejidad de las maniobras y el terreno escarpado, existe probabilidad de que caigan árboles y piedras sobre la calzada durante los trabajos. Por eso se interrumpirá el tránsito, para resguardar a quienes circulen y a los operarios que trabajarán en altura.

Vialidad Nacional pidió a los usuarios respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad, el personal de Parques Nacionales y los agentes de Vialidad. También recomendó seguir la evolución de las tareas por los canales oficiales.