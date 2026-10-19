Semana de la Juventud: viajes, excursiones y experiencias para los estudiantes entre los premios

En el marco de los 30 años del evento, los cursos participantes podrán competir por un viaje a Villa Carlos Paz, experiencias turísticas en Bariloche, excursiones a la Isla Victoria y una cena para la mejor hinchada.

lunes 19 de octubre de 2026

La Semana de la Juventud 2026 tendrá una importante novedad para los estudiantes de Bariloche: los premios que estarán en juego durante las distintas competencias incluirán viajes, excursiones y experiencias recreativas destinadas a los cursos participantes.



La propuesta, que celebra este año sus 30 ediciones, busca incentivar la participación, el compañerismo y el compromiso de los jóvenes en una de las actividades estudiantiles más tradicionales de la ciudad.



Entre los premios más destacados se encuentra un viaje a Villa Carlos Paz, que será otorgado por Flecha Estudiantil. A su vez, las empresas Travel Rock y Soulmax ofrecerán experiencias de viajes de egresados en Bariloche, mientras que Caucau y Turisur aportarán excursiones a la Isla Victoria.



Además, el restaurante Le Garden premiará a la mejor hinchada con una cena para todo el curso, en reconocimiento al acompañamiento y al entusiasmo demostrado durante las jornadas.

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Los premios constituyen uno de los principales atractivos de esta edición y representan un incentivo adicional para que los estudiantes se involucren en las diferentes propuestas, trabajen en equipo y compartan experiencias con sus compañeros.



La variedad de reconocimientos combina alternativas turísticas y recreativas, con oportunidades para disfrutar tanto de destinos fuera de la ciudad como de los atractivos naturales de Bariloche.



Organizada por el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, la Semana de la Juventud se desarrollará del 19 al 25 de octubre y convocará a estudiantes de distintos establecimientos educativos de la región. Durante las jornadas habrá competencias de coreografías, talentos musicales, stands, actividades deportivas, producciones audiovisuales y elaboración de tragos sin alcohol, entre otras iniciativas.



La edición de este año tendrá como temática “Vintage, lo viejo funciona”, una consigna que invitará a los cursos a desplegar su creatividad a través de propuestas inspiradas en otras épocas.



También se realizarán una Expo Laboral y una Audiencia Pública Juvenil, dos espacios orientados a promover la formación, el intercambio de ideas y la participación ciudadana de las nuevas generaciones.



A lo largo de la semana, los cursos sumarán puntos mediante su desempeño en las diferentes actividades, en una competencia que busca combinar el espíritu competitivo con la integración entre estudiantes. La distinción a la mejor hinchada, además, reconocerá el acompañamiento y la energía de quienes alienten a sus compañeros durante las presentaciones.



A tres décadas de su creación, la Semana de la Juventud se mantiene como un espacio de encuentro y expresión para los jóvenes de Bariloche, con propuestas que promueven el talento, la creatividad y el trabajo colectivo.



En esta edición, los viajes, las excursiones y las experiencias anunciadas se suman como un atractivo central para una celebración que vuelve a tener a los estudiantes como protagonistas.