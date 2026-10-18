Bariloche: Aguas Rionegrinas trabaja para sostener el servicio, ante la turbiedad del Ñireco

Aguas Rionegrinas lleva adelante distintas acciones para sostener la provisión de agua potable en los barrios de Bariloche, ante los elevados niveles de turbiedad del río Ñireco, que aún impiden captar agua normalmente para su potabilización. Si bien los valores descendieron, todavía no permiten retomar la captación habitual.

domingo 18 de octubre de 2026

Para asistir a los vecinos, la empresa contrató un camión cisterna para abastecer las reservas domiciliarias, en coordinación con las juntas vecinales y el municipio que también dispuso de otro camión cisterna.

Además, se habilitó una fuente alternativa mediante el desvío de agua de un arroyo que presentaba niveles de turbiedad aceptables, cuyo caudal, aunque bajo, permite incorporar el recurso de manera gradual para su tratamiento.

En paralelo, se realiza una distribución sectorizada del agua disponible en los barrios Pilar I y II y Dos Valles, y durante la noche en las 645 Viviendas, para favorecer una distribución equitativa.

También está previsto realizar perforaciones en el predio para sumar nuevas fuentes de captación y fortalecer la respuesta ante futuras contingencias.

El personal de la planta monitorea permanentemente el río y está preparado para retomar la captación habitual cuando las condiciones lo permitan. Como la evolución depende del comportamiento natural del Ñireco, aún no es posible establecer un horario para su normalización.

Aguas Rionegrinas solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua y cuidar sus reservas domiciliarias mientras continúa el operativo.