Ni usurpación ni desalojo: no hay denuncias en la disputa entre el Ejército y la comunidad mapuche

El entredicho que se generó entre el Ejército Argentino y la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue no derivó en causa judicial alguna, tal como consignaron varios medios periodísticos como Clarín.

El Juzgado Federal de Bariloche, que está a cargo provisoriamente del Juez Gustavo Zapata, no recibió denuncias de ninguna de las partes, aunque sí tomó conocimiento de una infracción por la tala de una hectárea que presentó el organismo nacional.

El conflicto comenzó el domingo cuando una patrulla de la Escuela Militar de Montaña detectó un sector deforestado entre la ruta 82 y el arroyo Gutiérrez, donde había una construcción provisoria, elaborada con maderas.

Por disposición del director del organismo, coronel Pablo Javier Rolando, la estructura fue desmantelada y los materiales trasladados al organismo nacional.

De acuerdo a la información que aportó Laura Ranquehue, integrante de la comunidad, se trataba de un vivero de 50 metros de largo que se construyó en el marco de un proyecto conjunto con vecinos de Villa Los Coihues, que involucra a unas 40 familias.

Al día siguiente dispuso la instalación de una carpa, por creer que dicha instalación tenía que ver con una ocupación ilegal, aunque no radicó ninguna denuncia en el Juzgado. Sólo dio intervención a la Dirección Provincial de Bosques que, según fuentes de ese organismo, acudió al lugar y procedió a labrar una infracción por una tala que no había sido autorizada.

No obstante, la instalación de los centinelas del organismo duró poco ya que el martes pasado, la estructura y la presencia de los militares, fue retirada.

Surgieron versiones que indicaban que el Ministro de Defensa y Justicia, Agustín Rossi, había ordenado el retiro del Ejército del terreno, aunque la versión fue confirmada a este medio por voceros del organismo nacional.

La comunidad mapuche Millalonco Ranquehue tiene presencia en la zona desde el siglo ante pasado, aunque su instalación está del otro lado de la ruta 82, en la base del cerro Otto.

“Las 370 hectáreas que posee la comunidad son anteriores al trazado de la ruta 82 y contemplan de un lado y otro de la ruta, tal vez eso generó la confusión, aunque no existió delito alguno de parte de la comunidad”, mencionaron a Económicas Bariloche voceros de la agrupación mapuche.

Opinaron además que “se trató sólo de un malentendido, en el que el Ejército actuó mal por derribar la estructura antes de consultar la situación de las tierras, que si bien siguen perteneciendo al Estado nacional, existe un trámite pendiente en el registro catastral de la provincia”.

¿Cómo sigue el entredicho?

La disputa, que cobró más trascendencia mediática que administrativa, está finalizada para ambos lados. No obstante, la comunidad espera que el organismo nacional restituya los elementos que fueron retirados del lugar.

“Dudamos que eso ocurra de manera inmediata, pero alcanza con que reconozcan que cometieron un error y lo subsanen devolviendo los materiales que se llevaron” dijeron a este medio las fuentes de la comunidad.