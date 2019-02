Municipio adquiere herramientas técnicas para la defensa del consumidor

El Área de Inspección de Metrología Legal Municipal adquirió un juego de pesas nuevo; de forma se trabajaba en la seguridad de los consumidores indeterminados en las relaciones de consumo cuando los proveedores utilizan un instrumento de medición.

Es importante destacar que las balanzas cuentan con las especificaciones exigidas por INTI a los fines pueda ser utilizado en los controles de vigilancia de uso de balanzas.

La mencionada área -Autoridad Competente por Ordenanza N 2134-CM-2011- depende de la Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (OMIDUC) que funciona bajo la órbita de Jefatura de Gabinete.

Una de las misiones principales de la OMIDUC es registrar todo instrumento de medición que sea utilizado en relaciones de consumo entre un proveedor y un consumidor.

Acorde a lo reglamentado en la Ley Nacional 19511 Metrológica Legal Art. 9, es obligatoria la verificación periódica y vigilancia de uso de todo instrumento de medición reglamentado que sea utilizado en: a) transacciones comerciales; b) verificación del peso o medida de materiales o mercaderías que se reciban o expidan en toda explotación comercial, industrial, agropecuaria o minera; c) valoración o fiscalización de servicios; d) valoración o fiscalización del trabajo realizado por operarios;e) reparticiones públicas; f) cualquier actividad que, por su importancia, incluya la reglamentación. –Art. 29.- Los servicios locales de aplicación tendrán las siguientes funciones: a) ejercer en su jurisdicción el contraste periódico de los instrumentos de medición y la vigilancia del cumplimiento de esta ley, en tanto cuanto no esté reservado al servicio nacional; b) conservar los patrones que tengan asignados y someterlos al contraste periódico; c) llevar el registro detallado de los instrumentos de medición sujetos a su jurisdicción, así como de sus tenedores o usuarios responsables; d) percibir las tasas que correspondan a los servicios que presten.

Asimismo, entre otras y fundamentale funciones, desde OMIDUC se llevan a cabo charlas en escuelas secundarias, con el objeto de concientizar sobre derechos que tienen todos los ciudadanos consumidores. Por otro lado se capacita al personal Municipal en temporadas Invierno del Cerro Catedral.

Con estas prácticas se va cumpliendo el 3º objetivo de OMIDUC, pilar fundamental para poder defender a las personas vulnerables en la relaciones de consumo .