Médicos piden cobrar consultas virtuales y reclaman facilidades impositivas

El Colegio Médico Regional Bariloche denunció “la situación crítica” que atraviesan los médicos en la ciudad ya que no se les reconocen las consultas virtuales que se incrementaron en gran medida desde el inicio de la cuarentena.

Plantearon además una merma de la atención de consultorios y procedimientos quirúrgicos durante abril y por lo tanto, “muchos profesionales no podrán facturar sus honorarios”.

Desde la institución cuestionaron que “muchos de los agentes pagadores (pre-pagos y obras sociales) abonan con demora -y sin intereses- las prestaciones efectuadas entre diciembre y febrero”. Por lo general, estos pagos se realizan de 45 a 60 días, luego de la prestación médica.

“Tampoco hay un claro reconocimiento a las consultas virtuales que aumentaron en forma exponencial desde el inicio de la cuarentena y no se reconoce el pago o, se acepta con bajos valores y con trámites engorrosos”, plantearon. Recordaron que “hay aumentos mayores al 100% de los insumos médicos esenciales, sumado a los gastos fijos”.

Manifestaron preocupación además por “la desatención de patologías crónicas o en estudio ya que en un mediano plazo traerán las consecuencias a nuestra comunidad, con diagnósticos tardíos y complicaciones que hubieran podido ser evitadas”.

El Colegio Médico se refirió también a “los aplausos de las 21” y se mostraron sorprendidos por el plus salarial que cobrarán los empleados del Congreso de la Nación “por haber trabajado durante la cuarentena”.

“Nos siguen reteniendo los ingresos brutos en cada pago sin haber disminuido la alícuota, y los impuestos a las ganancias que son anticipos de lo que ganaremos durante el 2020. Si ganamos poco o nada, quedará a favor de contribuyente como único beneficio”, recalcaron y aclararon que “ni siquiera podemos negarnos a pagar esos impuestos ya que el dinero no pasa por nuestros bolsillos”.

Reclamaron “la no retención de los impuestos y el descenso efectivo de sus alícuotas, al menos, mientras dure la pandemia y sus restricciones así como el pago de lo adeudado y de las consultas no presenciales, con los intereses por la mora de los mismos