Más de 10 mil residentes disfrutaron de los ascensos gratuitos de Catedral

Ascensos hasta los 2000msnm; trekking en el filo de Catedral; vistas panorámicas de la Cordillera de Los Andes, lagos y la ciudad; flora y fauna de alta montaña y diferentes propuestas gastronómicas en el Refugio Lynch, formaron parte de la experiencia que encontraron los residentes de la ciudad que a partir de los ascensos gratuitos

de Catedral Alta Patagonia durante todo el mes de febrero.

Más de 10000 residentes reservaron su cupo a través de la web para conocer la montaña o

simplemente para volver a compartir un día con familiares o amigos en uno de los lugares más lindos de la ciudad y la región.

Agustina, 20 años, del barrio Las Victorias dijo “haber podido subir otra vez y gratis, con mi familia al Catedral fue algo único. Es increíble ver la ciudad, los lagos y las montañas desde

arriba. Ascender por los medios de elevación con mi mama, mi hermana y mis primos, ver los arroyitos, las cascadas fue genial. Insisto, una experiencia única”.

“Esta fue mi primera subida a la montaña, fue un lindo momento, le pedí a mi hijo que me

acompañe, tenía mucha curiosidad de sentir como era estar ahí arriba. Ya llegar a la base me pareció hermoso, nos tocó un día de sol a pleno, tomamos la telesilla Séxtuple y luego Lynch. Desde ahí caminamos a Nubes, me pareció muy bella la vista, ver el tronador es impresionante, también vimos algunos cóndores volando. Me puso contento ver como gente de la ciudad pueda acceder a disfrutar de esto. La atención de los silleros fue muy cordial, agradezco que hayan dado la oportunidad de que gente residente como yo pueda ver la ciudad desde la montaña. Muchas gracias y ojalá pueda volver pronto” comentó Juan Carlos, 63 años, del Barrio arrayanes.

Así mismo, niños y jóvenes de la Asociación Civil Ojos de Cielo ascendieron para disfrutar de un día en Catedral y para aprender desde la observación. Los chicos pudieron reconocer las montañas, lagos, animales y flora de la zona, desde lo más alto de la ciudad. “Agradecemos a Catedral Alta Patagonia por el diálogo, por la inclusión, las decisiones y el aprendizaje en conjunto. Creció un sueño, a través de la comunicación, logrando una realidad que movilizó emociones dentro de nuestras familias. Pudimos disfrutar con los más chicos de la capacidad de asombro a lo nuevo, poner en juego todo el tiempo la palabra ante tanta inmensidad en el medio natural, tuvieron en la montaña un taller de dibujo y escritura. Los adolescentes disfrutaron de toda la geografía que los rodeaba, recorrieron la montaña con lectura de mapas, caminata hasta refugio Frey y bajada por el bosque a la base del Catedral. Desde Ojos de Cielo concebimos el aprendizaje como un proceso que se sustenta en la vivencia de quien aprende, a través de la puesta en acto de valores de solidaridad, libertad, respeto a sí mismo, al otro, como así también al ambiente. Gracias por la amabilidad de todos para con Ojos DE Cielo” comentó Nancy, coordinadora de la Asociación.

Para Catedral Alta Patagonia “fue un orgullo poder conectar una vez más a vecinos de la ciudad con la montaña, en un contexto cuidado y de disfrute”.