Más de 5 mil personas cruzaron a Chile el fin de semana largo

Si bien hacia fines de febrero ya se advertía mayor movimiento en el Paso Samoré, el fin de semana largo la postal evocó algunos momentos de la “fiebre de compras a Chile”: kilómetros de cola de autos y horas de demora.

La gente aprovechó no sólo el feriado “extra large”, sino la ampliación del horario de cierre dispuesto por Gendarmería por la realización del Mundial de Motocross. Muchos vecinos de Bariloche y Villa La Angostura cruzan por para adquirir las ofertas de indumentaria y artículos escolares que hacen las grandes tiendas.

Desde Migraciones indicaron que el porcentaje de salidas del país bajó respecto de la misma fecha de 2018, pero igualmente fue alto para el momento del año.

En el Paso Samoré Migraciones registró entre viernes y sábado 5.696 egresos de Argentina, y entre lunes y martes, 6.207 ingresos desde Chile.

El “2×1”, “3×2” de las megatiendas de Osorno siguen atrayendo argentinos de la zona, aunque hay que ir con la calculadora en mano y estar muy atento a la variabilidad del valor del dólar. No todo es más barato que en Argentina y hay que recorrer y buscar mucho para encontrar esa oferta que se está buscando.

“Fuimos a buscar una mochila y la verdad es que las ofertas que me habían dicho gente que fue hace un par de semanas ya no estaban. Como se acerca el inicio de clases, muchas ofertas las sacaron. No encontré esa mochila de super calidad que había barata”, contó Roxana, vecina de Villa La Angostura que viajó el lunes a Osorno por el día.

Si se encuentran muchas ofertas de indumentaria escolar, pero como allá los chicos en su mayoría van con uniforme, la ropa no sale del azul y blanco y los zapatos negros. Los guardapolvos son baratos, pero el diseño y la calidad son distintos a los que usan los chicos en Argentina. (Fuente: Diario Andino)