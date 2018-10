Macana Brothers, un emprendimiento de muebles de diseño que busca fomentar la economía local

Empezaron haciendo arte hace diez años y seguramente no imaginaban que ahora, iban a tener una red de emprendedores y una fábrica única de muebles de diseño. Así surgió Macana Brothers, un proyecto de May y Mateo, dos hermanos de Bariloche.

“Empezamos a hacer obras de arte con materiales reciclados”, contó May en diálogo con Económicas Bariloche. En ese momento, donaban lo recaudado y buscaban darle una vuelta de rosca sobre todo a la parte ecológica. Ese fue el puntapié inicial de Macana Brothers. “Empezamos a transformar un poco la cosa y hoy hacemos muebles”, resume el joven emprendedor.

May dice que “queríamos enseñar a pescar más que dar el pescado” y quizás esa frase resume un poco la visión del emprendimiento. Es que atrás de los increíbles muebles de diseño que realizan, hay toda una red de colaboradores que aprenden, enseñan y dejan su impronta en lo que hacen. “Trabajamos con una filosofía de triple impacto, social, económico y ecológico”, relató.

En el aspecto ecológico, quizás uno de los que más destacan de la firma que se hizo conocida en distintos puntos en la última década, tienen claros objetivos: utilizar materiales recuperados, ser amigables con el medio ambiente, lograr que con los descartes se generen nuevos productos.

“Todo nuestro proceso es colaborativo. Trabajamos con emprendedores que ponemos en un marco legal, a quienes capacitamos e instamos a desarrollarse para que todo esté en un proceso de laburo en blanco y digno”, explicó.

En este circuito económico y social que se esconde detrás de cada mueble u objeto decorativo que lleva la marca de Macana Brothers, se resalta además el concepto de “precio justo”. Con esto, May se refiere a que “los precios los pone el emprendedor y queremos que sean acorde al trabajo y el empeño que tuvo en cada mueble”, indicó.

May no duda en afirmar que uno de los objetivos que tuvo junto a Mateo desde un inicio fue generar una red económica real, justa y digna para los emprendedores. “Hay un montón de personas que hacen productos y tienen que terminar vendiendo en una feria porque no tienen oportunidades verdaderas de vender su producción”, consideró.

En este marco, trabajan además junto a emprendedores que nada tienen que ver con la creación de muebles, pero que terminan siendo parte de ellos. “Cada mueble que compra alguien va con una sorpresa que son regalos que ponemos de distintos emprendedores. De pronto te compras una cómoda y adentro va una escultura de chocolate o un voucher para comprar comida saludable y casera, o algo por el estilo”, destacó.

Al consultarle a May sobre la situación que atraviesan los emprendedores en Bariloche, el joven no dudó en afirmar que en los últimos años se generaron políticas que beneficiaron al sector y que tienen como objetivo, potenciar el trabajo independiente. “De todas maneras, ayuda, pero tampoco es suficiente”, consideró.

En este sentido, el joven manifestó que “los emprendedores tenemos que organizarnos, pero, las Cámaras de Comercio, de Turismo y de Hotelería, ¿nos van a dar bola?”. Macana Brothers se caracteriza por producir absolutamente todo en Bariloche. “Todo lo producimos acá y son muchos quienes lo hacen también. ¿Vamos a dejar de comprarle a Mercado Libre y le vamos a dar una oportunidad a los productores locales?”, se preguntó.

Macana Brothers cuenta con una página web a través de la cual se pueden adquirir cualquiera de sus productos, pero también se pueden comprar por las redes sociales Facebook e Instagram. “Trabajamos de manera personalizada también, muchas empresas locales nos piden muebles específicos y se hacen diseños a pedido”, señaló.

Además, la firma vende a otros puntos del país y también, “muy de a poco”, como dice May, comenzaron a incursionar en la exportación. “Es toda una logística de mercado porque hay que evaluar cada país, las condiciones de venta, la forma de publicitar y demás, pero es algo que estamos empezando a generar”, explicó.

Macana Brothers no es solo un emprendimiento de muebles de diseño, sino que es el sueño de dos hermanos que una década atrás, comenzó a trabajar por hacer de su pasión y su conocimiento, una fuente de trabajo digno, verdadero y sustentable, que cada vez, abarque a más emprendedores que puedan llegar a lo mismo. (Económicas Bariloche)