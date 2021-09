Llega el nuevo iPhone 13: cómo comprarlo barato y antes que nadie

A comienzos de septiembre, Apple presentó su nueva cartera de productos, que llegarán al mercado a finales de este mismo mes. Cómo comprarlos en el exterior y traerlos a la Argentina.

Desde su sede en Cupertino, California, el 14 de septiembre pasado Apple dio a conocer el lineal de iPhone 13 y el nuevo reloj inteligente Apple Watch 7.

Estarán disponibles para la venta masiva el próximo 24 de septiembre y ya es posible saber sus especificaciones técnicas, su precio final y cómo traerlo a la Argentina.

Fue lanzado una semana atrás por la marca y llegará al mercado el 24 de septiembre.

El nuevo smartphone tiene una pantalla de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y alcanzará una resolución máxima de 1284 por 2779 píxeles.

Un punto interesante es que el vidrio de la pantalla está recubierto con cerámica resistente a las rajaduras.

En la parte trasera del teléfono, el iPhone 13 Pro Max integra un sistema de cuatro cámaras: una cámara wide, una cámara telefotográfica y una ultra wide, todas de 12 megapíxeles. La cuarta será un escáner de profundidad modelo TOF 3D LiDAR.

Estas cámaras alcanzan resolución de video 4K de hasta 60 marcos por segundo. Las cámaras selfies, en tanto, también permitirán grabar en 4K.

Por otro lado, el celular funciona con sistema operativo iOS 15, procesador Apple A15 biónico, seis núcleos y GPU de Apple.

A partir de fin de mes, las personas podrán comprarlo en cuatro modelos, según capacidad de almacenamiento: 128 gigabyte (US$ 1099), 256 gigabyte (US$ 1199), 512 gigabyte (US$ 1399) o 1 terabyte (US$ 1.599).

Desde el 24/9

Al igual que el modelo anterior, el iPhone 13 estará disponible para la venta el 24 de septiembre.

Tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y alcanza una resolución de 1.170 por 2.532 píxeles. Funciona con iOS 15, chip Apple A15 biónico, seis núcleos y GPU de Apple.

En la parte trasera del móvil, se integra un sistema de doble cámara de 12 megapíxeles cada una. La primera es wide y la segunda es ultrawide, lo que permite grabar en 4K en hasta 60 marcos por segundo.

Además, cuenta con dos cámaras selfies que también graban en 4K hasta 60 marcos por segundo.

Vendrá en tres modelos, según su capacidad de almacenamiento: 128 gigabytes (US$ 799), 256 gigabytes (US$ 999) y 512 gigabytes (US$ 1.099).

Apple Watch 7

Apple renovó su flota de smartwatches y el nuevo modelo 7 tiene una pantalla un 20% más grande que el Series 6, gracias a la reducción de los bordes de la pantalla.

La pantalla también tiene bordes redondeados, e incluye un teclado en pantalla, al estilo del de WearOS: se pueden tocar los botones en pantalla o deslizar de letra a letra.

La compañía dice que también es el más resistente de la familia, y tiene más resistencia al polvo y al agua. Tiene una autonomía de 18 horas, y una carga hasta un 33 por ciento más veloz que los modelos anteriores (80% de la carga en 45 minutos).

Su precio final es US$ 399 y podrá adquirirse en color verde, azul, rojo, blanco y azul medianoche el próximo 24 de septiembre.

Comprar en el exterior

Si bien los dispositivos de Apple aún están en período de preventa, hay una forma de asegurarse tener un equipo comprando desde Argentina.

Una de esas empresas es Aerobox. Para poder comprar en Amazon sin necesidad de acudir a los servicios oficiales de Correo hay que utilizar los servicios de Courier privados. Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta (la manera oficial) para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial.

Las ventajas, según las propias empresas, radica en la mejora en los tiempos, el acceso a más oferta de productos, facilidades de pago y el precio. Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos y los tiempos casi siempre son mejores y con diferencia.

El proceso es sencillo: una vez creada la cuenta, los usuarios del sitio pueden comprar en diferentes páginas de comercio electrónico del mundo desde Amazon hasta Alibaba. La compañía recibe los paquetes en una dirección virtual de Miami, haciendo una consolidación de los paquetes. Cada vez que se crea un usuario, se le asigna una dirección en Miami donde puede enviar los paquetes. Las compras se realizan en cualquier e-commerce del mundo que tenga envío a EE.UU. (son la enorme mayoría).

Lo conveniente de este sistema es que permite aprovechar las ofertas de las tiendas extranjeras. Por ejemplo, durante un Black Friday u otros días de descuento se puede comprar aprovechando todas las ofertas de manera directa.

Una vez que se realiza la compra, se llenan los campos correspondientes para que se identifique el paquete en cuestión.

Se pueden “consolidar”, es decir agrupar, varios productos de diferentes tiendas. Una vez que están todos los paquetes que se quieran -que se pueden guardar varios días en las oficinas de Miami, por lo que se pueden aprovechar días diferentes de ofertas- se agrupan en un solo envío lo que reduce considerablemente el costo de envío a comparación de comprar todo por separado (ya que se paga un solo envío).

Las compras se centralizan en la oficina que la empresa tiene en Miami y desde allí se hace el envío a cualquier punto de la Argentina (respecto a esto, cabe destacar que la empresa tiene presencia comercial en ambos países, por lo que se reducen las posibles fricciones que puedan llegar a aparecer). Aerobox cobra un fee por envío que varía según especie, peso, etcétera.

Para pagar esas compras, la empresa ofrece hasta 12 cuotas a través de Mercado Pago. Cabe destacar que los pagos se realizan al dólar oficial y sin impuestos (no se cobra el 65%). (Infotechnolgy.com)