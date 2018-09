Las pérdidas por el paro general superaron los $20 M

Con el 26,8% de los comercios del país cerrados y caídas de 52% en la demanda, el sector comercial perdió ventas por $ 12.539 millones. En la industria cerró el 29% de los establecimientos y se dejaron de producir $ 8.402 millones. Se estima que entre 50% y 60% de eso, se recupera. El resto se suma a las pérdidas que acumulan las empresas en el año.

El paro general llegó en un momento extremadamente delicado para las pymes y dejó un impacto profundo: entre lo que no se vendió y lo que no se pudo producir, en el día se perdieron $20.941 millones. Pero, como sucede en estos casos, el mayor golpe fue para las grandes ciudades, especialmente CABA y Gran Buenos Aires, que son altamente dependientes del transporte. En las localidades más pequeñas, el comercio y la industria prácticamente no sintieron el día atípico, y en las medianas el efecto fue muy irregular.

Según el relevamiento realizado por CAME entre el 24 y 25 de septiembre los resultados fueron los siguientes:

El 73,2% de los comercios del país abrió. En muchos casos atendidos por sus dueños, para no perder otro día de ventas (el lunes 24 fue feriado por el Día del Empleado de Comercio), en otros con aperturas parciales hasta las 14 hs. ó 17 hs. Los que abrieron vendieron, en promedio, 52% menos de lo que hubieran vendido sin el paro. Incidió que hubo menos gente en las calles, que en muchos sectores pararon y no salieron de sus casas, y que se perdió el cliente de paso.

Las ciudades más afectadas fueron las más dependientes del transporte, como CABA y Gran Buenos Aires. En algunos casos los cierres se debieron al temor por el vandalismo.

En la ciudad de Córdoba, si bien no hubo transporte público, la mayoría de los comercios abrió, aunque con menos ventas. En Paraná pasó algo similar, con un 20% de los comercios que cerró, pero bastante gente en las calles, aunque menos que un día habitual. En Tucumán, el 40% de los locales cerraron, especialmente en San Miguel de Tucumán. En cambio, Concepción, Aguilares y Alberdi presentaron niveles de adhesiones del 20%.

Si se tiene en cuenta que las ventas de un martes normal de la última semana de un mes como septiembre rondarían los $ 19.330 millones, sólo por los comercios que cerraron se perdieron ventas por $ 5.181 millones. Mientras que los comercios que abrieron perdieron de vender $ 7.358 millones. En total, el comercio perdió ventas por $ 12.539 millones en el día. De ese monto, se estima que sólo un 51% se podría llegar a recuperar en los próximos días. El resto se pierde.

En la industria, el 29% de los establecimientos estuvieron completamente cerrados, especialmente en el Gran Buenos Aires y CABA. Las que abrieron tuvieron algunos niveles de ausentismos que determinaron caídas promedio de 24,5% en su producción.

Estimando que el Valor Bruto de Producción (VBP) diario en septiembre de la industria asciende a $ 18.109 millones, la pérdida de producción en las que no abrieron es $ 5.252 millones mientras que en las que abrieron de $ 3.150 millones. Las industrias dejaron de producir $ 8.402 millones en el día.

De ese monto total se estima que un 58% se podría llegar a recuperar en los próximos días. El resto se pierde.

Las Pymes y el Paro

Las pérdidas que deja el paro son muy fuertes porque ocurren en un contexto de caída de ventas y altas necesidades de liquidez del empresario para sostener la operatoria cotidiana de la empresa. En el caso del comercio se suma además al cierre total del lunes 24.

Para muchos de los comerciantes consultados, especialmente en rubros como bares, restaurantes, indumentaria, calzados, difícilmente las ventas que se perdieron hoy se recuperen en otros días de la semana, porque las familias vienen cuidando mucho el presupuesto y todo lo que es consumo de paso ya no vuelve. Se estima que podría recuperarse el 51% de las ventas perdidas hoy, aunque todo dependerá de la dinámica de consumo de las familias. Aun recuperando eso se pierden $ 6.144 millones.

En la industria, los altos niveles de stocks y el bajo uso de la capacidad instalada permitirían una mayor tasa de recupero, estimada en el 58%. Pero el costo diario de la no actividad igual se paga. Aun recuperando eso, se pierden $ 3.529 millones.

Tener el país parado en medio de una recesión acentúa más la crisis argentina. Porque incluso recuperando parte de la inactividad de hoy, quedarán pérdidas por $ 9.673 millones.

La solución a los problemas del país requiere la colaboración de todos los sectores y estas medidas no ayudan. Desde CAME venimos aportando propuestas concretas para salir de la situación crítica que atraviesan las pymes y comenzar a transferir capital financiero al productivo. La salida es con más trabajo y el esfuerzo mancomunado de todos los argentinos. (CAME)