La infracción para quien no use barbijo llegará hasta los $ 8000

Las sanciones alcanzan a quienes no respeten el cronograma fijado por documento de identidad. También contempla a los comerciantes que no hagan respetar la normativa vigente..

El día después del anuncio de medidas para restringir la circulación en las calles, el municipio dio a conocer el monto que deberán pagar los infractores a la normativa vigente. A través de una resolución el intendente Gustavo Gennuso fijó multas que llegan a los 8.000 pesos para los particulares y los 12.000 pesos para los comerciantes.

El documento que publicó este lunes el Ejecutivo Municipal establece tres niveles de sanciones para los particulares. En primer lugar menciona a quienes realicen actividad física en la vía pública, quienes recibirán multas de 2.000 a 4.000 pesos; los que no respeten el cronograma de salidas establecido por documento de identidad pagarán de 4.000 a 6.000 pesos y quienes no lleven barbijo o protector facial deberán abonar de 6.000 a 8.000 pesos.

Los propietarios de los comercios también fueron incluidos en una escala de sanciones. Aquellos que no respeten el protocolo de seguridad propuesto por el municipio abonarán de 4.000 a 6.000 pesos, los que no hagan cumplir el cronograma de salidas a sus clientes serán alcanzados por multas de 6.000 a 8.000 pesos, y quienes permitan que sus clientes permanezcan con el rostro descubierto tendrán que pagar una multa que se fijará entre los 10.000 y 12.000 pesos.

En su reciente aparición pública, Gennuso dijo que el dinero recaudado servirá para crear un fondo de donaciones al Hospital Zonal y que la medida entrará en vigencia desde este lunes (13/4) junto a todo un paquete de medidas propuestas.