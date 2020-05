Alberto Fernández: “la cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos no mueran”

El aislamiento obligatorio se extiende hasta el domingo 7 de junio. Así lo anunció el Presidente de la Nación Alberto Fernández. Hizo hincapié en la situación que se vive en CABA, la región metropolitana, Chaco y Córdoba. Destacó que en un gran número de provincias ya recuperó el 80 por ciento de la actividad económica.

El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado por la noche que aumentará la cantidad de tests y que “los casos van a subir porque está detectado dónde está el virus”. Fue durante la conferencia de prensa, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en la que se anunció la extensión de la cuarentena hasta el próximo domingo 7 de junio.

Enfatizó que “la cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran” y dijo que “lo demás son debates estériles”, al referirse a quienes cuestionan que en el mundo no hay otro país que haya superado los 60 días de aislamiento.

“Me llama la atención la idea de muchos medios sobre la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse; no salvarse. Angustiante es que el Estado te abandone; eso es angustiante, que el Estado no esté presente”, expresó el mandatario en la rueda de prensa en Olivos.

Por otra parte, el Presidente anticipó que “vamos a aumentar la cantidad de test”, y agregó: “Los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus. Lo tenemos claro y por eso nos es más fácil encontrarlo, entonces los testeos son muchos y los estamos haciendo donde está el virus”.

El Presidente hizo hincapié en la situación que se vive en CABA, la región metropolitana, Chaco y Córdoba. Y destacó que en un gran número de provincias ya recuperó el 80 por ciento de la actividad económica.

“Le quiero hablar a ese vecino, que la infección golpea la puerta de su casa, que se queden tranquilos. Vamos a aumentar la cantidad de testeos, para saber dónde está el virus”, recalcó. Insistió que “lo vamos a seguir trabajando juntos”.

Además en una postura defensiva de la cuarentena, vigente desde el pasado 20 de marzo, Fernández enfatizó que “hemos obtenido resultados interesantes, no sólo porque garantizamos la atención sanitaria para quien lo necesite, sino que los resultados son interesantes en todo el país”. Agregó que “en 19 provincias, ayer no hubo casos, y en diez de ellas hace una semana que no tienen positivos”. Y puntualizó que “eso demuestra que lo que hicimos ha servido de mucho”.

En tal sentido, el Presidente recalcó que “un gran número de provincias ya recuperó la actividad económica en más del 80 por ciento”.

“En estos quince días vimos que el virus entró a los barrios populares, donde la densidad demográfica es más alta. Esto ocurrió en cuatro ciudades: Buenos Aires, Chaco, Córdoba y pasa también en el Gran Buenos Aires”, indicó el Jefe de Estado, destacando que ello se debió a la densidad demográfica y a la velocidad de contagio que se registró por ello. En esos sectores populares, según agregaron luego Kicillof y Rodríguez Larreta, se quintuplicaron los contagios de coronavirus.

El Presidente indicó que “hemos invertido en salud, todo los que requirieron salud la recibieron. Acá no pasó como en otros lugares del mundo, y esto fue un logro de la cuarentena”. Sostuvo que hoy, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva es del 5 por ciento.

Actualmente el país tiene una incidencia de 24,3 contagios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de mortalidad es de 9,8 por cada 100 mil habitantes. La tasa de duplicación de casos en el país, exceptuando AMBA, es de 33,7 días. Si se tiene en cuenta la región metropolitana esto se reduce a 13,4 días.

En otro tramo, Fernández, que hizo hincapié en la situación en AMBA, también se refirió a la situación en la provincia de Río Negro, principalmente en Bariloche donde hubo un rebrote de contagios. “Le estamos prestando mucha atención”, indicó y agregó tras decir que se había comunicado con la gobernadora Arabela Carreras: “Están trabajando bien para controlar el foco”.