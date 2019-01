La banda tributo a Creedence llega al escenario de Taproom Sesions de Berlina

El próximo jueves el taproom que Berlina tiene en Colonia Suiza, tendrá el tercer capítulo de la seria que se extenderá durante todo el mes de enero.

La tercera edición del ciclo tendrá sobre el escenario a Fortune, la banda tributo a Creedence que es sensación en los escenarios de la zona.

La cita comienza a las 19.30 horas y promete un espectáculo a todo ritmo, en el que el público podrá combinar buena música con las mejores cervezas de Berlina.

Fortune rinde tributo a Creedence, una de las agrupaciones más importantes de la historia que fue precursora del Folk Rock country de California.

Intenta recrear y revivir aquellas canciones que han quedado en el recuerdo de toda la gente como “Have you ever seen the rain”, “Proud Mary”, “Suzie Q”, ” Bad moon rising”, “The Midght Special”, “Lodi”, “Hey Tonight”, “Green River”, “Who`ll stop the rain” y “Down on the corner” entre otras.

Berlina apuesta al rock y a los músicos locales con su ya clásico ciclo TAPROOM SESSIONS con música en vivo todas las semanas de enero, desde la misma hora.

“Nos gusta el rock y la buena música en general. Es parte del ADN de Berlina. Tenemos dos bares con escenarios para bandas, Berlina Vorterix y Berlina Bunker, en nuestra casa y en verano no podíamos no armar otro escenario para el rock” cuenta Franco Ferrari socio fundador que junto al productor local Pablo Suárez le dieron forma al ciclo.

La propuesta se complementa con dos food trucks, uno con sandwiches calientes y otro con comida mexicana.

“Este año anexamos un B-Market con merchandising oficial Berlina, remeras, gorras, porrones, vasos y growlers. Como estamos en un punto clave para los deportes de montaña y la cultura campamentera además de recargar growlers el público podrá optar por dos formatos descartables pero reciclables para llevarse nuestra birra. El consumidor podrá elegir entre Crowlers (latas) de medio litro y Growlers de pet color ambar de un litro” confió Guido Ferrari, gerente de Berlina.

Nueva carta

Además del ciclo Taproom Sessions, Berlina relazará este verano su local del kilómetro 12 de la avenida Bustillo con cambios en su carta. Desde ahora, se podrá disfrutar de las mejores pizzas elaboradas bajo la dirección del reconocido chef Federico Dominguez Fontan.

Auténticas pizzas italianas horneadas a la leña y genuina cerveza artesanal de la patagonia, una combinación que no puede fallar.

Berlina promete un verano con Nobleza y Espíritu