La Asociación de empresarios hoteleros apuntan contra los alquileres informales

Los alojamientos informales en Bariloche como en todos los destinos turísticos causan grandes dolores de cabeza tanto al sector privado como al público. Las consecuencias más graves es que al no tributar generan competencia desleal, sobredimensión de la oferta, además en muchas ocasiones genera trabajo fuera de los circuitos regulares y escasa oferta de alojamientos permanentes cuyos precios crecen sin ningún límite.

A los tradicionales avisos en las redes sociales, clasificados y hasta los típicos carteles colocados en los autos estacionados en las banquinas, desde hace unos años se sumó el fenómeno mundial AIRBNB, una plataforma digital de alquiler turístico sin intermediarios y en Argentina sin ningún tipo de control.

Recientemente, el Observatorio Turístico de Río Negro, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la Provincia, emitió un completo informe sobre “Alojamientos en la plataforma de AIRBNB”, en el cual se menciona que en los últimos dos años creció un 133 por ciento las casas y departamentos que se comercializan en ese sitio web. Y, entre otros datos arrojados, en enero de este año se comercializan 1063 departamentos, casas y cabañas, 194 habitaciones privadas y 45 habitaciones compartidas.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB) junto a la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) Filial Bariloche, se hizo la prueba de publicar en www.airbnb.com.ar un alojamiento bajo el nombre “Departamento Trucho en Bariloche” y la plataforma digital dio por exitosa la publicación.

Desde la AEHGB las reuniones con diferentes organismos son permanentes e históricas, pero en la actualidad ha tomado un ritmo diferente. Se realizan reuniones semanales de las cuales participan dicha entidad y la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), Asociación de Hostels y la Municipalidad, además de sumar gestiones individuales de encuentros con diferentes invitados estratégicos como por ejemplo administradores de consorcios, inmobiliarias, Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro y la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

Según lo explica Gustavo Hermida, miembro de la comisión Directiva de la AEHGB, “AIRBNB cuenta con más de mil departamentos publicados en Bariloche, pero la Municipalidad tiene registrados como cabañas y departamentos aproximadamente a 360. Es decir que 640 se encuentran en la ilegalidad”.

Además, Hermida, agrega sobre la problemática de los alquileres permanentes, que “tenemos un problema turístico que es la sobre oferta de plazas. Y tantos departamentos que se pasan de alquiler permanente a alquiler turístico, acarrea un grave problema social ya que los residentes no consiguen alquileres permanentes y los pocos que hay son muy caros, justamente porque la oferta es pequeña. Respecto de este tema vamos a proponer una baja impositiva para aquellos departamentos que se vuelquen nuevamente al alquiler permanente, generando incentivos al segmento residencial”.

Más adelante ejemplifica la falta de normativa y relata la prueba realizada. “AIRBNB no solicita ningún tipo de habilitación y es muy propensa al fraude, no requiere veracidad de lo que vos cargas. Hicimos la prueba de dar de alta un departamento que no existía, lo pudimos ofertar bajo el nombre “departamento trucho” y no tuvimos ningún tipo de problema”.

En cuanto a los encuentros semanales en la Secretaría de Turismo Municipal a cargo de Gastón Burlón y con la presencia del presidente del Concejo Deliberante Diego Benitez, el miembro de la comisión Directiva de la Asociación, mencionó que “trabajamos con la Municipalidad todas las semanas, nos hemos reunido a nivel provincial con el ministro de Economía Agustín Domingo y con el secretario de Turismo de Río Negro, Daniel García. La preocupación de todo el sector es notoria ya que el segmento que ejerce en la informalidad causa un perjuicio en el ámbito impositivo no tributando Ingresos Brutos, y a nivel municipal no pagando TISH, no son agentes de retención de ecotasa y servicios como energía y cloacas abonan tarifas de servicios no comerciales. Estos son algunos ejemplos respecto a la competencia desleal que afronta el sector”.

“También hubo reuniones con administradores de consorcios ya que se generan muchos problemas en los edificios con los residentes que no quieren convivir con turismo en el mismo edificio debido a los ruidos molestos, y por una cuestión de seguridad donde existe gente desconocida con las llaves de ingreso. Hay muchos casos de edificios que infringen el reglamento de consorcio donde no están habilitados en el uso turístico”, agregó Hermida.

El objetivo es que el alojamiento informal se habilite, para ello también se trabaja en proponer un cambio de paradigma en las inspecciones y el cruce de datos entre diferentes entidades. De forma conjunta también se expuso que en otros destinos turísticos del mundo se logro algún tipo de normativa para regular el uso de AIRBNB.

En un principio AIRBNB se resistió a los impuestos de alojamientos argumentando que leyes debían actualizarse para todas las plataformas, pero a medida que la presión regulatoria aumentó, por ejemplo en Nueva York, el sitio web aceptó las obligaciones y se abrió al rol de informar o retener impuestos de alojamiento. A finales del 2016 acordó recaudar impuestos turísticos en más de 200 ciudades y se puso como objetivo asegurar acuerdos con las autoridades de 700 ciudades.