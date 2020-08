Juegos electrónicos: debut de la Sede Andina UNRN en el torneo del Club Gaming

El equipo Zorros Andinos, el primero del Club Gaming de la Sede Andina UNRN, participó por primera vez en un torneo interno de League of Legends. No ganaron el torneo, pero sí experiencia, indispensable para seguir avanzando.

El objetivo del equipo en este primer torneo fue empezar a dar los primeros pasos en torneos competitivos dentro de su nivel mientras se prepara y fortalece en vistas a los torneos de LUDENS (Liga Universitaria de Deportes Electrónicos), promovidos por la Asociación de Deportes Electrónicos y Video Juegos de Argentina. Se está avanzando también en formar el equipo de Valorant, para seguir creciendo como Club Gaming.

Marcia Villalba y Franco Padoani fueron parte de esta primera experiencia como miembros de los Zorros Andinos. Franco es el capitán del equipo y Marcia es la entrenadora (o coach, la encargada, junto a otro de los chicos, de llevar adelante las estadísticas de cada estudiante y su rol en el Juego) y, además, forma parte de la coordinación del Club Gaming de la Sede Andina. Ambos nos cuentan sus impresiones sobre este primer torneo.

¿Cómo fue la organización del equipo para competir? ¿Cómo se prepararon?

Franco: jugábamos tanto individualmente como grupalmente con diferentes campeones para poder ver con qué nos completamos entre todos. Jugábamos partidas clasificatorias flex, para poder entender más la mente de los que juegan competitivo y así poder probar composiciones de campeones y tratar de mejorar como equipo.

Marcia: Nos venimos preparando hace varios meses; todavía estamos aprendiendo de nosotros, somos un equipo nuevo. Nuestro objetivo era participar y poder vivir una partida de torneo, porque son muy distintas a las partidas normales del día a día.

¿Qué aprendizaje dejó este primer torneo para los próximos?

Franco: Como dije antes, esto nos dejó claro que el camino no iba a ser fácil. Nos dejó como consejo que tenemos que trabajar más como equipo, que necesitamos más comunicación, y para eso nos hace falta más confianza. Aunque seamos de la misma universidad, en el equipo los estudiantes son de distintos años y comisiones, muy pocos son los que se conocen. A mi parecer, como Capitán del equipo, voy a tratar de dar el 101% de mí, y creo que una vez que trabajemos la confianza y la comunicación, vamos a mejorar notablemente y vamos a llegar muy lejos.

¿Cómo fue la experiencia de competir representando a la Sede?

Franco: El League of Legends, a diferencia de otros, es un juego en equipo en el que muchos jugadores se pueden juntar para representar algo y, aunque perdimos, ya de por sí, participar en el torneo representando a la Universidad me llena de alegría, no lo veo como una derrota, lo veo como la primera señal de que este no va a ser un camino fácil y que todos nos vamos a tener que esforzar para poder salir adelante. “Toda semilla está destinada a ser árbol”, el Club Gaming, Los Zorros Andinos, son apenas semillas y ni siquiera con brotes, sino apenas recién sembradas. Hace falta mucha fuerza para crecer, pero es el destino de la semilla, brotar, siempre y cuando entre todos la reguemos cada día. Yo creo que aunque el equipo estaba tranquilo, ese ambiente competitivo generó presión y tensión.

Marcia: Nosotros nos sentimos Zorros. La universidad no nos presiona para nada. Nos presionan nuestros objetivos como equipo y nuestros nervios. Tal vez a veces lo que da más miedo, es que salga el stream y perder, pero es parte del camino que intentamos hacer, todavía hay mucho por delante.

El equipo Zorros Andinos está conformado por: Mateo Gómez, Franco Padoani, Julian Sica, Leandro Navarro (coach), Marcia Villalba y Santiago Medina.