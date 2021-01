Jóvenes barilochenses realizan entrenamiento laboral en Catedral Alta Patagonia

Tras un proceso de selección que se llevó a cabo entre Catedral Alta Patagonia y personal de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, 17 jóvenes de la ciudad se sumarán a las labores que desempeña el equipo de Catedral en el marco del Entrenamiento Para Trabajo (EPT) en modalidad de pasantía con tutores designados.

El Programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes trabajadores desocupados y brindarle a las empresas la posibilidad de formar trabajadores capacitados de acuerdo a sus necesidades. Este espacio le ofrece a los chicos una gran oportunidad de contactos, posicionamiento y sobre todo mucho aprendizaje.

En esta oportunidad se sumaron a Catedral 17 barilochenses de entre 18 y 24 años, en jornadas de 4 horas diarias de martes a viernes. Los chicos desempeñarán diversas tareas según su perfil e intereses, cada grupo tendrá un tutor que los guiará en el aprendizaje del día a día. Desde la empresa se intentó abarcar diversas áreas para ofrecer un abanico más amplio de opciones como administración, mantenimiento, taller, recursos humanos, informes, entre otros.

Martina, de 19 años expresó “La pasantía para mi es una oportunidad única. Para mi significa poder adquirir una nueva experiencia y que en un futuro esta me abra diferentes puertas a la hora de encontrar trabajo. Aparte de que me va a ayudar a entender más como es la función de una empresa tan grande y todo el trabajo que hay detrás.”

“Para mi esta experiencia en el Catedral es única, que se me haya dado esta oportunidad desde la oficina de empleo y del cerro es increíble, más que nada porque el turismo depende del cerro, Catedral no es solo una montaña y esquí, es mucho más! Voy a dar no el 100% sino más para poder quedar en la empresa me encantó el espíritu y si a lo mejor no quedo también me voy a ir feliz porque me parece genial que la empresa haya dado este espacio más que nada para que jóvenes tengamos una experiencia en el ámbito laboral y en lo personal porque soy nacida en Bariloche, tengo 22 años y no tenía idea de todo lo que se hace en el cerro. Estoy muy feliz y muy emocionada de empezar y poder disfrutar al máximo estos 4 meses y darlo todo.” comentó Sharim.

Este Entrenamiento Para Trabajo forma parte de una serie de acciones que viene llevando a cabo la empresa en el marco de su compromiso con la comunidad de Bariloche priorizando la contratación de mano de obra local.

Desde Catedral Alta Patagonia estamos orgullosos de sumarnos a proyectos que permiten visibilizar las ganas, la energía, el entusiasmo de los jóvenes de nuestra ciudad en la búsqueda de nuevas oportunidades y desarrollo.