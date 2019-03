Invertirán $10M para remodelar el centro de informes turísticos

Se pagará con fondos del EMPROTUR y de la Ecotasa y servirán para cambiarle la cara a las oficinas de informes de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad ubicadas en el Centro Cívico, que tiene más de setenta años de antigüedad. Las imágenes de cómo quedarán, en exclusiva.

Los trabajos comenzarán a fines del mes de abril, cuando acabe la Semana Santa y baje el fuerte caudal de visitantes que viene a Bariloche para esa fecha. Esperan tenerlos terminados antes que se inicie la temporada de invierno.

Tendrá espacios modulares de trabajo, recambio del sistema de calefacción, luminaria, arreglo de paredes, unificación de pisos e imagen institucional, impermeabilización de terrazas, digitalización, entre otras tareas de la reconversión integral hacia un centro de visitantes a la altura del destino.

Para su realización, el Poder Ejecutivo, envió un proyecto de ordenanza al legislativo y fue aprobado por unanimidad, con ausencia de los ediles de la oposición. El mismo contempla la contratación directa, para la concreción de la obra de puesta en valor de la Oficina de Informes, con una inversión de 10 millones de pesos provenientes, en igual proporción, de la Ecotasa y el EMPROTUR.

El presidente del Concejo, Diego Benítez, destacó la posibilidad histórica de realizar una obra de infraestructura de esa envergadura, respetando el patrimonio histórico, pero optimizando el servicio y la carta de presentación de la ciudad ante los visitantes, muy deficiente en la actualidad en cuanto a las comodidades, la estética y la tecnología.

“Se van a utilizar recursos del turismo para una obra turística”, ponderó, añadiendo que también representará una mejora sustancial en las condiciones laborales del personal, en un espacio abierto los 365 días del año, que recibe 200 mil personas por año.

El edil Daniel González expuso que fue un trabajo compartido y necesario, “ya que es un espacio que es una vidriera importantísima para la ciudad”. Recalcó que la iniciativa contó con el aval del área de Patrimonio Histórico y que es un gran cambio que se hará en el lugar.

El bloque del Frente Para la Victoria decidió no participar de la votación en la sesión del Concejo y expusieron ante los medios que no están de acuerdo con tratar la propuesta “sobre tablas, sin discusión y análisis”. Se agregó que si bien están de acuerdo con la obra, no están de acuerdo con que se haga por contratación directa. (El Cordillerano)