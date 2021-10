Incorporan códigos QR para conocer el circuito histórico de Bariloche

A través de una iniciativa de la Secretaría de Turismo del Municipio, pronto Bariloche facilitará el acceso a información sobre los 24 sitios que componen el Circuito Histórico Patrimonial Peatonal de la ciudad: escaneando con el teléfono un código QR en cada punto, residentes y turistas podrán acceder a audioguías gratuitas que relatarán la historia de nuestra ciudad.

El desarrollo de esta nueva herramienta incluye audios y textos en 6 idiomas -español, inglés, portugués, italiano, alemán y chino-, correspondientes a 24 sitios históricos ubicados en el centro de Bariloche. El objetivo es promover este recorrido por el patrimonio arquitectónico e histórico local, relatando la historia de los lugares más antiguos y representativos de la ciudad.

“No es solo un testimonio histórico, artístico y ambiental, sino que también refleja un modo de vida de la época”, explica la propuesta, a la que se accederá gratuitamente escaneando con la cámara del celular los códigos QR que se ubicarán en totems frente a cada hito.

“En los principales destinos turísticos del mundo, el turista se puede encontrar con este tipo de circuitos, por eso hemos trabajado en el desarrollo de esta propuesta de manera colaborativa con las distintas Embajadas de cada uno de los países que colaboraron en la traducción”, expresó entusiasta Gastón Burlon, secretario de Turismo de la ciudad.

Además expresó que “esta será la primera etapa de un proyecto que continuará con la incorporación de esta tecnología a otros circuitos de Bariloche, como por ejemplo el Circuito Religioso, un segmento con una demanda que crece día a día”.

Así, el recorrido comienza por el Centro Cívico y se traslada a distintos edificios y puntos históricos de Bariloche: la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, el Edificio Capraro, el Club Andino Bariloche, el edificio Haenggi-Blaya, el ex Residencial Candeago, la ex Oficina de Tierras y Colonias, el anexo de la Pensión Eden-Pensión Mayer, la Vivienda González, la ex Maternidad, la calle Rolando y el Hotel Bellavista, la Escuela Nº 16, la Capilla Inmaculada Concepción, la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones, el Hospital Ramón Carrillo, las escaleras urbanas, la ex Casa Marciani, la Vivienda De los Santos, la Iglesia Catedral, la Av. Costanera, el Hotel Tres Reyes, el Banco Nación y el edificio de Aerolíneas Argentinas.

El contenido de las audioguías es rico en contenidos accesibles sobre arquitectura, técnicas y estilos decorativos, de la mano de los procesos históricos que marcaron cada espacio.