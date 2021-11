Fin de semana largo: todo lo que hay que saber para disfrutar el Parque Nacional Nahuel Huapi

Con la llegada del fin de semana largo donde visitantes y residentes podrán disfrutar del Parque Nacional Nahuel Huapi, para no generar impactos negativos en el ambiente y realizar actividades minimizando los riesgos para las personas, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos.

• Antes de salir a la montaña es obligatorio hacer el registro de trekking único al menos 48 Hs. antes y chequeando el pronóstico por posibles alertas meteorológicas, en lla página web www.nahuelhuapi.gov.ar

• Informarse sobre las sendas cerradas, horarios de caminos, valores de cobro de ingreso, en www.nahuelhuapi.gov.ar en la sección de “REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA INGRESAR AL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI”

• No está permitido ingresar con mascotas en toda el área protegida, ya que afectan a la fauna nativa y al ambiente. Evitar multas.

• Está prohibido el uso de drones. Evitar multas. Los equipos son retenidos

• Llevarse la basura siempre.

• La navegación con motor sólo está permitida para motores 4T. Evitar multas.

• Está prohibido hacer fuego en todo el territorio de los Parques Nacionales, salvo en los campings o áreas agrestes habilitadas donde la cartelería indique el uso autorizado de fuego. Fuera de esos espacios hay que llevar calentador.

• Tener en cuenta la capacidad física, equipos adecuados y el conocimiento suficiente antes de realizar alguna salida de montaña, hacer actividades acuáticas (kayaks, etc) o alguna otra acción que implique riesgos.

• Es obligatorio usar chaleco salvavidas y/o dispositivo de ayuda a la flotación a bordo de embarcaciones (disposición DI-2020-132-APN-SCBA#PNA)

• La navegación a motor en lagos debe realizarse siempre fuera de las zonas de prioridad para Nadadores de Aguas Abiertas.

• La actividad de pesca está regulada según el permiso de pesca vigente.

• No alimentar a la fauna nativa, dado que existe el riesgo de transmisión de enfermedades y además se modifica la dieta natural de los animales.

• Tener en cuenta que en la mayoría de los sectores al aire libre no se cuenta con señal de celular. Recomendamos avisar a familiares/ amigos que estarán sin señal y no podrán comunicarse durante algunos días.

• Circular con precaución por los caminos de montaña, informarse antes de salir sobre el estado, horarios de ingreso, egreso y condición de los mismos.

• Ante el encuentro con un Puma. No corra. Recoja los niños. Agite los brazos y camperas sobre la cabeza. Retroceda lentamente sin dar la espalda. Si el puma se pone agresivo: No saque la vista de él. Grite fuertemente. Defiéndase agresivamente.

• Respetar todas las indicaciones vigentes por COVID 19.