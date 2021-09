En Río Negro se llevan aplicadas más de 800.000 dosis de vacunas contra el Covid-19

“Por eso pido que se acerquen a vacunar, incluso aquellos que sólo tienen una dosis y que creen que no es necesario la segunda”, sostuvo.

Actualmente la variante Delta es la más contagiosa y aunque aún no llegó a Río Negro –por el momento hay circulación comunitaria en Buenos Aires y Córdoba- la Secretaria marcó que es fundamental que toda la población objetivo esté vacunada para poder combatirla: “A Río Negro aún no llegó la variante Delta, pero sabemos que tiene una alta mortalidad en las personas no vacunadas. Por eso insisto en la importancia de la campaña de vacunación, más allá de seguir con las medidas porque la pandemia no terminó”.

Siguiendo esta línea, Ibero destacó en cómo ha bajado la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva. “Tenemos muy poca ocupación en terapia intensiva, el 66% de ocupación, con 72 camas libres; en Bariloche, Viedma y Cipolletti no hay ningún paciente internado con COVID y en Roca hay seis, 20 en toda la provincia”, informó.

En Río Negro continúa el Plan de Vacunación en la población objetivo, que es de 12 años en adelante.

En los distintos Centros la campaña es a demanda, siempre que la persona esté inscripta en la página www.vacunate.rionegro.gov.ar, salvo en las personas de 12 a 18 años sin factores de riesgo que tienen que esperar ser llamados porque se va vacunando a medida que van ingresando a la provincia dosis de Pfizer.