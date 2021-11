Elecciones generales: protocolo sanitario y datos a tener en cuenta

Horarios

El horario de 10.30 a 12.30 será prioritario, aunque no excluyente, para la votación de aquellos electores que integren grupos de riesgo (mayores de 60, embarazadas, pacientes oncológicos, etc.).

A las 18, cuando se cierren los comicios, los electores que se encuentren en la fila fuera del establecimiento recibirán un número para certificar que a esa hora estaban a la espera y se les permitirá el ingreso posterior.

Mesas en lugares abiertos y ventilados

Se procurará ubicar las mesas en los lugares más amplios y ventilados de cada establecimiento y que permitan el distanciamiento social, tratando de mantener puertas y ventanas abiertas de ser posible. Se procederá a renovar el aire regularmente (15 minutos cada dos horas).

Bolígrafo propio y tapaboca obligatorio

Se recomienda a los electores llevar su propio bolígrafo para firmar el padrón. Para el caso de no hacerlo, le será provisto uno debidamente sanitizado. El uso de tapaboca es obligatorio siempre.

Cierre del sobre

Se recomienda a los electores que no cierren el sobre con saliva, recomendándose introducir la solapa del sobre en su interior para asegurar las boletas hasta el momento del escrutinio, procurando evitar en todo momento contacto innecesario con útiles y muebles de la mesa de votación. No obstante eso, se aclara que, aunque no es lo recomendado, el cierre del sobre con saliva no es causal de anulación del sufragio.