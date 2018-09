El Gobierno oficializó los cambios en el Banco Central

El Gobierno oficializó el cambio de mando en el Banco Central, que se anunció ayer mientras Mauricio Macri estaba de gira en Nueva York, donde hoy se presentará el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis Caputo renunció al BCRA y será reemplazado por Guido Sandleris, quien hasta ahora había acompañado al ministro Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda.

Los cambios en el Banco Central fueron formalizados este miércoles a través de varios decretos que se publicaron en el Boletín Oficial.

“Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”, indica el texto que comunica la salida de Caputo.

En tanto, el decreto que marca la entrada de Sandleris al BCRA aclara que el Poder Ejecutivo puede realizar nombramientos en comisión hasta que obtenga el acuerdo del Senado, un aval que Caputo no llegó a tener.

La carrera de Sandleris como funcionario arrancó en 2016 cuando se desempeñó como subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires. En 2017 se sumó al gobierno nacional como jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Desde mediados de este año fue secretario de Política Económica en la misma cartera.

Se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía. Entre otros temas, sus estudios analizan el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos. Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros.

Además, con Caputo se fue Pablo Quirno, quien será reemplazado en el directorio por Veronica Rappoport.

Actualmente radicada en Inglaterra, la economista es profesora asociada de la London School of Economics and Social Science, pero tuvo un breve paso por la administración pública entre 1999 y 2000, cuando se desempeñó como asesora en el Ministerio de Economía durante el gobierno de la Alianza. También fue consultora del BID. (Infobae)