El director del hospital habló de una “situación crítica” del sistema de Salud

Debido a la situación epidemiológica actual por COVID-19 en Bariloche y alrededores, el Gobierno de Río Negro decidió tomar una serie de medidas para frenar los contagios. El propio director del hospital, Leonado Gil, afirmó que las camas de terapia intensiva están todas ocupadas con personas esperando ingresar, y alertó que de los que entran, “la mortalidad muchas veces es superior al 60%”.

“La situación en estos últimos tres días no ha cambiado y las 57 camas de terapia intensiva están ocupadas, con seis personas esperando ingresar. Y esto no se trata sólo de ocupación de camas porque la mortalidad de este virus una vez que la persona ingresa a la terapia intensiva, muchas veces es superior al 60%, es decir que la única manera que no siga evolucionando es que la gente no se contagie, por eso pido a la comunidad que acompañe estas medidas”, expresó Gil.

En este contexto, el Director sostuvo que la circulación viral es superior al 60% y dio a conocer unos valores que reflejan la situación actual del COVID-19 en la ciudad: “Bariloche hoy cuenta con unos valores que son los que marcan la realidad con crudeza y que se traducen en indicadores de riesgo para toda la población. Por ejemplo, entre los 14 días acumulados en la actualidad a 14 días previos, la razón de casos no debe ser superior a 1,2 y Bariloche tiene alrededor de 1.96 y la incidencia no debe ser mayor a 150 y Bariloche tiene 1271; estos valores ponen en rojo a la ciudad, traducida en una tensión en el sistema de salud insostenible en el tiempo”.

Por eso quiso felicitar y agradecer al personal del sistema de salud “por todo el esfuerzo que se viene haciendo desde hace un año y cuatro meses”.

Además, Gil alertó que en 2020, la edad promedio de los fallecimientos estaba por encima de los 60 años. “Hoy los pacientes que ingresan a terapia están entre 54 a 56 años, es decir que va bajando el promedio de edad”.