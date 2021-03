El Bolsón tendrá su terminal de ómnibus: costará $ 113 M

La inversión será de 113 millones de pesos. El municipio tiene el terreno de 7 hectáreas disponible en el acceso norte, cerca del aeroclub. Es una obra ansiada desde hace años.

La ciudad tiene desde hace años un parador de una transportista a donde llegan los visitantes en colectivo. Foto: archivo

Poco a poco, El Bolsón se consolida como uno de los principales destinos turísticos de Río Negro y de la región cordillerana. Pese a la incertidumbre que generaba la pandemia, este verano la localidad registró un 90% de ocupación.

La deuda pendiente de este destino turístico de contar con una terminal de ómnibus está a un paso de concretarse. El intendente Bruno Pogliano firmó un convenio con el ministro de Transporte de Nación, Mario Andrés Meoni, para construir la terminal por 113 millones de pesos en un predio de tierras municipales de 7 hectáreas ubicado en el acceso norte a El Bolsón, cerca del aeroclub.

El convenio anunciado fue ratificado ayer por el propio ministro que visitó Bariloche junto al senador Martín Doñate, quien ofició de nexo para gestionar la obra que desde reclamaba El Bolsón.

Desde hace años, los micros de larga distancia arriban y parten de la esquina de Onelli y Roca. “Hasta ahora, contábamos con un espacio de Vía Bariloche que funcionaba como una especie de terminal al aire libre. Pero en invierno se pone muy crudo. No hay ni siquiera baños públicos porque esto se fue gestando de manera natural”, señaló Sofía Seroff, directora de Turismo de El Bolsón.

La funcionaria destacó que la promesa de la terminal “es algo histórico y viene de muchas gestiones anteriores. Siempre estaba ese sueño. Pero siempre quedaba en dichos”.

Aseguró que el municipio de El Bolsón ya cuenta con el diseño de la terminal que tendrá locales comerciales para ser concesionados, al igual que las terminales de ómnibus que se han construido recientemente en la provincia.

¿Se evaluó la situación de Bariloche, con una terminal pequeña que quedó en medio de la ciudad, para no repetir los mismos errores?, preguntó Río Negro. “Se ha trabajado mucho en la planificación en un montón de cuestiones. No sólo en la ubicación de los terrenos que es muy buena sino en las dimensiones de la terminal. Mucha gente vio ese proyecto”, respondió la funcionaria.

Según las estadísticas, la mayoría de los turistas llega a El Bolsón en vehículo propio. En la última temporada estival, el 87,9% de los turistas llegó en autos, mientras que el 9,17 lo hizo en buses o colectivos y el 2,93% en autos alquilados.

“De todos modos -resaltó Seroff-, se va viendo que, en estos años, atraemos a mucho público joven, el universitario, al que viene de Buenos Aires, el que descubre el centro de esquí. Muchos llegan al aeropuerto a Bariloche y de ahí vienen en colectivo”. Planteó también que muchos bolsonenses no tienen auto propio y viajan constantemente a Bariloche. (Río Negro)