Dos estudiantes de la UNRN ganaron el concurso Banco Patagonia Emprende

Nicolás Moguilevsky y Nahuel Torres Arata estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) ganaron el segundo premio del concurso Banco Patagonia Emprende por su proyecto Proverapp, una plataforma web que transforma la forma de pedir y vender en la industria gastronómica.

El proyecto que presentaron es una plataforma web en donde los restaurantes pueden fácilmente seleccionar los productos que necesitan y con un par de clicks enviarle su pedido a cada proveedor. “Nuestro principal objetivo es facilitarles la vida a ambos, tanto proveedores como restaurantes. Ahorrarles tiempo y dinero, hacerlos mucho más eficientes en el día a día”, explicó Nicolás. Esta incitativa fue elegida entre las 10 de las 100 universidades nacionales que se presentaron.

Banco Patagonia Emprende es un programa conjunto entre NXTP Labs y Banco Patagonia, enfocada a la innovación financiera digital. En este marco, se realizaron tres jornadas los días 3,4 y 5 de octubre en donde se seleccionaron 10 proyectos de universidades nacionales que pudieron asistir a distintos workshops, talleres y seminarios para mejorar sus proyectos.

El cierre de la experiencia culminó con un “pitch competition” en el que los estudiantes presentaron sus proyectos ante un jurado de especialistas en donde eligieron 3 ganadores de los cuales la UNRN obtuvo el segundo premio.

Durante el evento, Nicolás y Nahuel visitaron startups y emprendedores reconocidos en el ambiente en donde pudieron enriquecer sus proyectos. Es la segunda vez que Nicolás participa de este concurso, si bien en la edición anterior no quedó entre los ganadores, reconoció: “Hoy en día me doy cuenta que fue justamente todo ese aprendizaje el que me llevo a desarrollar este proyecto personal”.

Asimismo, cuenta el rol fundamental que tuvo la UNRN en la creación de su proyecto: “La universidad siempre está. Cada vez que tuve una duda respecto a este proyecto, pude acercarme a cualquier profesor y pedir ayuda. Y siempre del otro lado tuve una buena respuesta. Nos enorgullece como equipo haber podido representar a nuestra universidad a nivel nacional y obtener un reconocimiento. Por sobre todas las cosas para demostrar que, a pesar de no tener la sede más grande de Argentina, ni los laboratorios más impresionantes, tenemos un grupo de docentes y alumnos increíbles, que pueden suplir cualquier problema que enfrente la UNRN”.