¿Dónde están los presos que escaparon del Penal?

Los dos internos del establecimiento Penal III siguen prófugos y no hay rastros de su paradero.

La Policía de Río Negro incrementó este miércoles los operativos para tratar de ubicarlos, con más presencia de uniformados en los controles de ruta, mientras que también hubo recorridas en sitios donde podrían encontrarse.

Aunque no lo confirmaron oficialmente, uno de los objetivos es determinar el auto en el que escaparon los sujetos. “Los estaba esperando un vehículo en el exterior” señalaron a este medio fuentes del caso.

El soporte externo demuestra que los internos hicieron uso de la confianza que habían obtenido dentro del Penal, por estar próximos a obtener beneficios, y escaparon.

Lo tenían planificado. Cerca del mediodía del lunes, cuando iban a un sector de producción de bloques y carpintería, corrieron hacia uno de los cercos perimetrales, saltaron y corrieron por la calle hasta el vehículo que los esperaba. No se supo nada más.

Los investigadores analizan los registros de las cámaras de seguridad de las inmediaciones para determinar el destino del vehículo. Por ahora no hubo allanamientos ni otras diligencias.