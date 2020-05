Docentes de Bariloche crearon plataforma con 40 juegos para hacer en familia en cuarentena

“Te juego las cuarent(en)a: 40 juegos para estar más cerca durante el aislamiento”, así se llama la novedosa propuesta del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Bariloche para jugar en familia o con amigos en estos tiempos de pandemia.

La idea de la entidad barilochense es que la propuesta trascienda la ciudad y sea compartido por personas de distintos puntos del país que se sumen a la iniciativa de jugar a la distancia, a través de videollamadas, llamados telefónicos, o utiizando otras plataformas de comunicación.

Todos los juegos están en una plataforma desarrollada por el IFCD.

Los juegos no precisan muchos materiales más que dados, cartas, papel, lápiz e hilo; y en muchos casos se pueden desarrollar por teléfono sin acceso a internet. En otros se necesita el uso de videollamadas. El repertorio contiene distintas propuestas que contemplan movimientos, comunicación, creatividad, ingenio y cooperación. En cada propuesta se describe su desarrollo en una versión para principiantes y se incluyen algunas variantes y ejemplos.

Las docentes Rosario Schulte, Mausi Brinnitzer (ex directora del IFDC) y Geraldine Peterlini, pusieron en marcha el proyecto y hoy ya circula en la ciudad y es utilizado especialmente por tíos y abuelos que están distanciados de sus sobrinos y nietos. Pero la propuesta es amplia y abarca, amigos, compañeros de escuela y otros vínculos familiares.

Al respecto, Rosario comentó que “la propuesta se encuentra subida a la web del Instituto y apunta a que sea utilizada por fuera de nuestro ámbito. Que haya un espacio para seguir conectados con los más chicos de la casa y de sacarlos un ratito del uso de computadora”. Asimismo, detalló que “adaptamos juegos que habitualmente usamos en casa para poder jugar por teléfono. El listado además incluye recomendaciones para los adultos, como por ejemplo, cómo incentivar a los chicos a que se interesen con la propuesta”.

“Jugar es un derecho y una necesidad vital, no sólo durante la infancia. Jugar nos ofrece la posibilidad de estar juntos aunque sea en forma virtual. Los niños no están pudiendo jugar con sus compañeros y amigos. La escuela tiene como una de sus funciones sostener un espacio público de encuentro social, que en estos tiempos se dificulta llevar a cabo con la virtualidad, ya que no se trata solo de aprender contenidos y hacer tareas”.

“Además, por estos días no siempre los adultos referentes del propio hogar disponen del tiempo (por su trabajo y ocupaciones), la energía y el buen estado de ánimo. Asimismo, muchos adultos se encuentran aislados extrañando a sus sobrinos, nietos, hijos de amigos, estudiantes, vecinos, ex alumnos. Para tender ese puente, proponemos algunas ideas para jugar y encontrarse mediados por el teléfono de línea, celular, tablet o computadora. No se trata de juegos virtuales sino de jugar comunicándose a través de la virtualidad o línea telefónica”, explicaron desde el Instituto.

La propuesta también se puede encontrar en Instagram: @ludotecaifdc, Facebook: LudotecaIFDC o enviando un correo electrónico a ludotecaifdc@gmail.com